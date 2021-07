Manuel de Falla, Bernd Alois Zimmermann et Alberto Ginastera par l'Orchestre symphonique de la NDR

Manuel de Falla, Bernd Alois Zimmermann et Alberto Ginastera interprétés par l'Orchestre symphonique de la NDR sous la direction de Carlos Miguel Prieto avec Hakan Hardenberger en trompette soliste.

Concert donné le 11 juin 2021 à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg

Manuel de FALLA

El amor brujo ("L'Amour sorcier") 1. Introducción y Escena

2. En la cueva (La Noche)

3. Canción del amor dolido

4. El aparecido

5. Danza del terror

6. El circulo mágico

7. A media noche, los sortilegios

8. Danza ritual del fuego

Bernd Alois ZIMMERMANN

concerto pour trompette et orchestre Nobody knows the trouble I see

Alberto GINASTERA

Variaciones concertantes op.23

NDR Elbphilharmonie Orchester

Carlos Miguel Prieto (Direction)

Hakan Hardenberger (Trompette)

