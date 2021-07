Les 50 ans du Festival de Saintes (1/5)

Pour célébrer ce festival qui à vu le jour à Saintes (Charente-Maritime) en 1972, Benjamin François vous propose une série d'archives pour retracer les grands jalons du plus ancien festival de musique ancienne de France.

Du 17 au 24 juillet 2021, l’Abbaye aux Dames célèbre la 50e édition du Festival de Saintes.

De sa naissance dans les ruines de l’Abbaye en 1972 au LABO expérimental de l’année 2020, des années pionnières du Festival de Musique Ancienne aux Académies Musicales, le Festival de Saintes n’a eu de cesse de se réinventer porté par une volonté indéfectible d’excellence musicale.

à réécouter événement 50ème édition du Festival de Saintes du 17 au 24 juillet 2021

Complément de programmation

Johann Sebastian Bach

Messe brève en sol mineur BWV 233

Agnès Mellon, Gérard Lesne, Christoph Prégardien, Peter Kooy

Ensemble La Chapelle Royale, Philippe Herreweghe (direction)

Concert donné le 8 juillet 1989 en l'Abbaye aux Dames

Roland de Lassus

"Un jeune moine", "Las ! me faut-il", "Quand on mari", "Fuyons tous d'amour le jeu"

Ensemble Clément Janequin (Pascal Bertin, Bruno Boterf, Philippe Cantor, Josep Cabré, Antoine Sicot)

Dominique Visse (haute-contre et direction)

Concert donné le 10 juillet 1989 (18ème festival) en l'Abbaye aux Dames

Roland de Lassus

"La nuit froide et sombre", "Une puce", "Au temps d'hiver", "En un château"

Ensemble Clément Janequin (Pascal Bertin, Bruno Boterf, Philippe Cantor, Josep Cabré, Antoine Sicot)

Dominique Visse (haute-contre et direction)

Concert donné le 10 juillet 1989 (18ème festival) en l'Abbaye aux Dames

Franz Schubert

"Das Dörfchen" D.64, Lieder pour ensemble vocal

Carolyn Sampson (soprano), Nicholas Todd, Egidius Kwartet

Arthur Schoonderwoerd (piano forte)

Concert donné le 20 juillet 2006 en l'Abbaye aux Dames