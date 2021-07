Les 50 ans du Festival de Saintes (2/5)

Pour célébrer ce festival qui à vu le jour à Saintes (Charente-Maritime) en 1972, Benjamin François vous propose une série d'archives pour retracer les grands jalons du plus ancien festival de musique ancienne de France.

Du 17 au 24 juillet 2021, l’Abbaye aux Dames célèbre la 50e édition du Festival de Saintes.

De sa naissance dans les ruines de l’Abbaye en 1972 au LABO expérimental de l’année 2020, des années pionnières du Festival de Musique Ancienne aux Académies Musicales, le Festival de Saintes n’a eu de cesse de se réinventer porté par une volonté indéfectible d’excellence musicale.

à réécouter événement 50ème édition du Festival de Saintes du 17 au 24 juillet 2021

Complément de programmation

Henry Purcell

Rejoice in the Lord alway; Man that is born of a woman; Thou know'st Lord, the secrets of our hearts; Hear my prayer;My heart is inditing

Agnès Mellon (soprano) ; Monique Zanetti (soprano), Howard Crook (ténor), Peter Kooy (basse)

Collegium vocale de Gand; La Chapelle Royale

Concert enregistré le 13 juillet 1988

Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn (extraits)

Ingeborg Danz (mezzo-soprano), Dietrich Henschel (baryton)

Orchestre des Champs-Elysées, Philippe Herreweghe (direction)

Enregistré le 24 juillet 2005 à l'Abbaye aux Dames de Saintes