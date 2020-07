Leonidas Kavakos et Daniil Trifonov au Festival de Verbier

Concert donné le 29 juillet 2014 en l’Église de Verbier par Leonidas Kavakos, violon et Daniil Trifonov, piano. Œuvres de Stravinsky, Richard Strauss et Kreisler.

Le violoniste Leonidas Kavakos et le pianiste Daniil Trifonov interprètent la Suite italienne d’Igor Stravinsky, la sonate pour violon et piano de Richard Strauss et en bis, le très célèbre Liebesleid (Chagrin d’amour) de Fritz Kreisler.

Le programme :

Igor Stravinsky,

Suite italienne pour violon et piano (version Dushkin) :

1. Introduzione. Allegro moderato

2. Serenata. Larghetto

3. Tarantella. Vivace

4. Gavotta con due variazioni

5. Scherzino. Presto

6. Minuetto e Finale. Molto vivace

Richard Strauss,

Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur op.18 :

1er mouvement. Allegro, ma non troppo

2ème mvt. Improvisation. Andante cantabile

3ème mvt. Finale. Andante – Allegro

Fritz Kreisler,

Liebesleid (Chagrin d'amour)

Leonidas Kavakos, violon

Daniil Trifonov, piano

Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré par RTS Espace 2 le 29 juillet 2014 en l'Église de Verbier dans le cadre du Festival de Verbier.

Niccolo Paganini,

Caprice en mi Majeur, op 1 n°1

Leonidas Kavakos, violon

CD Dynamic CDS 66

