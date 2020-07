Le Trio Sōra au Festival d'Aix-en-Provence 2020

« Trio des Esprits » de Ludwig van Beethoven et « Give Me Phoenix Wings to Fly » de Kelly-Marie Murphy par le Trio Sōra. Concert produit par le Festival d'Aix-en-Provence pour sa scène numérique, enregistré le 27 juin 2020.

Le Trio Sōra : (de gauche à droite) Angèle Legasa, violoncelle - Pauline Chenais, piano - Clémence de Forceville, violon, © Photo by Astrid di Crollalanza