Le Quatuor Zemlinsky au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Le Quatuor Zemlinsky interprète des œuvres de Suk, Janáček et Smetana. Concert enregistré au Festival Radio France Occitanie Montpellier, le 10 juillet 2012.

Formé par František Souček et Petr Střížek, violons, Petr Holman, alto et Vladimir Fortin, violoncelle, le Quatuor Zemlinsky interprète des œuvres de Josef Suk et Leoš Janáček. Et en bis, la Danse des comédiens de Bedřich Smetana.

Au programme :

Josef Suk,

Quatuor à cordes n°1 en si bémol Majeur op 11 :

1er mouvement. Allegro moderato

2ème mvt. Intermezzo. Tempo di marcia

3ème mvt. Adagio ma non troppo

4ème mvt. Allegro giocoso

Leoš Janáček,

Quatuor à cordes n°2 JW VII:13 « Listy důvěrné » (« Lettres intimes ») :

1er mvt. Andante

2ème mvt. Adagio

3ème mvt. Moderato

4ème mvt. Allegro

Bedřich Smetana / transcription pour quatuor à cordes

Prodaná nevěsta (La Fiancée vendue) :

Danse des comédiens

Quatuor Zemlinsky, quatuor à cordes :

František Souček, Petr Střížek, violons

Petr Holman, alto

Vladimir Fortin, violoncelle

Concert enregistré par France Musique le 10 juillet 2012 à la Salle Pasteur - Le Corum, Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

