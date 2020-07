Le Quatuor Van Kuijk au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Mozart, Nishimura et Smetana au programme du concert donné par le Quatuor Van Kuijk, le 21 juillet 2016, Salle Pasteur du Corum à Montpellier.

Formé par Nicolas Van Kuijk et Sylvain Favre-Bulle – violons, Grégoire Vecchioni – alto et François Robin – violoncelle (en 2016), le Quatuor Van Kuijk interprète le Divertissement KV 136 de Mozart, le 2ème Quatuor d’Akira Nishimura et le Quatuor « De ma vie » de Smetana. En bis, Les Chemins de l’amour de Francis Poulenc.

Le programme :

Wolfgang Amadeus Mozart,

Divertissement en ré Majeur KV 136 :

1er mouvement. Allegro

2ème mvt. Andante

3ème mvt. Presto

Akira Nishimura,

Quatuor à cordes n°2, « Pulse of the Lights » (Pulsation des lumières) :

Première Partie

Seconde Partie

Bedřich Smetana,

Quatuor à cordes n°1 en mi mineur, « De ma vie » :

1er mvt. Allegro vivo appassionato

2ème mvt. Allegro moderato a la Polka

3ème mvt. Largo sostenuto

4ème mvt. Vivace

Francis Poulenc,

Les Chemins de l’amour FP 106-Ia

Quatuor Van Kuijk, quatuor à cordes :

Nicolas Van Kuijk, Sylvain Favre-Bulle, violons

Grégoire Vecchioni, alto

François Robin, violoncelle

Concert enregistré par France Musique le 21 juillet 2016 à la Salle Pasteur du Corum à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

La Croix & La Croix L'Hebdo partenaires du Festival France Musique