Julia Lezhneva et Dmitry Sinkovsky au Festival de Musique du Schleswig-Holstein

Julia Lezhneva, soprano et Dmitry Sinkovsky, contre-ténor, violon et direction, avec La Voce Strumentale, interprètent des œuvres de Bach, Vivaldi, Haendel et Graun. Concert donné le 16 juillet 2019 dans le Château de Kiel (Allemagne).

Cantates de Jean-Sébastien Bach, airs d’opéras d’Antonio Vivaldi et Georg Friedrich Haendel, ainsi qu’un concerto pour violon de Vivaldi, « Le Grand Mongol »… Par la soprano Julia Lezhneva et Dmitry Sinkovsky, contre-ténor, violoniste et chef d’orchestre, avec l’ensemble La Voce Strumentale.

Le programme :

Jean-Sébastien Bach,

- Cantate BWV 54 « Widerstehe doch der Sünde »

(« Résiste donc au péché »)

Dmitry Sinkovsky, contre-ténor et direction

La Voce Strumentale

Messe en si mineur BWV 232 :

- « Laudamus te » (« Nous te louons »)

Julia Lezhneva, soprano

La Voce Strumentale

direction : Dmitry Sinkovsky

Antonio Vivaldi,

Gloria RV 589 :

- « Laudamus te »

Julia Lezhneva, soprano

Dmitry Sinkovsky, contre-ténor et direction

Konstantin Yakovlev, hautbois

La Voce Strumentale

Jean-Sébastien Bach,

Cantate BWV 170 « Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust »

(« Bienheureuse paix, bien-aimée béatitude ») :

- 1.« Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust »

Dmitry Sinkovsky, contre-ténor et direction

La Voce Strumentale

Antonio Vivaldi,

Ercole su'l Termodonte, RV 710

(Hercule sur le Thermodon) :

- Air d'Hercule « Zeffiretti, che sussurrate » *

(« Petits zéphyrs qui murmurez »)

Georg Friedrich Haendel – Benedetto Pamphili,

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno Hwv 46a

(Le Triomphe du Temps et de la Désillusion) :

- Air de La Beauté « Un pensiero nemico di pace »

(« Une pensée hostile à la paix »)

Julia Lezhneva, soprano

Dmitry Sinkovsky, *contre-ténor et direction

La Voce Strumentale

Antonio Vivaldi,

Concerto pour violon « Il Grosso Mogul »

(« Le Grand Mogol) en ré Majeur op 7 n°11 RV 208 :

1er mouvement. Allegro

2ème mvt. Grave

3ème mvt. Allegro

Dmitry Sinkovsky, violon et direction

La Voce Strumentale

Georg Friedrich Haendel – Nicola Francesco Haym,

Giulio Cesare in Egitto HWV 17 :

- Duo Cléopâtre et César « Caro / Bella piu amabile belta »

(« Mon bien-aimé / Ma belle, jamais on ne trouvera

de beauté plus aimable »)

Julia Lezhneva, soprano

Dmitry Sinkovsky, contre-ténor et direction

La Voce Strumentale

Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré par la Radio d’Allemagne du Nord – NDR Kultur le 16 juillet 2019 dans le Château de Kiel, dans le cadre du Festival de Musique du Schleswig-Holstein.

