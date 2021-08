Eva Zaïcik et les Ombres pour le Festival d'Ambronay

Pour cette heure de musique aujourd'hui, concert aux chandelles avec Eva Zaïcik et l’ensemble les Ombres...

Concert donné le 2 octobre 2020 en l'Abbatiale d'Ambronay dans le cadre de la 41ème édition du Festival d'Ambronay

Sébastien Le Camus

- Laissez durer la nuit, impatiente Aurore - pour mezzo-soprano et ensemble instrumental - On n’entend rien dans ce bocage - pour mezzo-soprano et ensemble instrumental

Joseph Bodin de Boismortier

Suite op 35 n°3 : 1. Prélude - pour flûte et basse continue

Jean-Baptiste de Bousset

Pourquoy doux rossignol - pour flûte et basse continue

Michel Lambert

- Ombre de mon amant - pour voix et ensemble instrumental - Vos mespris chaque jour - chaconne pour mezzo-soprano et ensemble instrumental

Sainte-Colombe

Suite en sol Majeur - pour viole de gambe et théorbe

- Sarabande

- Gigue

Jean-Baptiste Lully

Psyché LWV 45 : Deh piangete al pianto moi (Acte I scène 2)

Alessandro Stradella

Sinfonia n°1 en ré mineur - pour violon, violoncelle et basse continue

Francesco Cavalli

Erismena : Uscitemi dal cor, lacrime amare (Acte II – air d’Idraspe)

Elena : Lasciate che m’uccida (air d’Ippolita)

Erismena : Piante odorose gemme pompose

Ercole amante : Misera Ohime (air de Deianira)

Egisto : Amanti se credete (Acte III, scène 10 – air de Climène)

Eva Zaïcik (mezzo-soprano) : Idraspe, Deianira, femme d’Ercole

Les Ombres

Margaux Blanchard (viole de gambe)

Sylvain Sartre (flûte)

Miguel Henry (théorbe)

Brice Sailly (orgue, clavecin)

Louis Creac’h (violon)

Margaux Blanchard et Sylvain Sartre (dir.)

