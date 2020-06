Concert Copland, Bernstein et Gershwin

Le pianiste Vikingur Olafsson et des Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France interprètent des œuvres d'Aaron Copland, Leonard Bernstein et George Gershwin. Concert enregistré le 2 décembre 2018 à l'Auditorium de Radio France.

Œuvres américaines pour ce concert du pianiste Vikingur Olafsson avec les Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Au programme :

Aaron Copland,

Vitebsk, pour piano, violon et violoncelle

Leonard Bernstein,

Trio avec piano :

1er mouvement. Adagio non troppo - Allegro vivace

2ème mvt. Tempo di marcia

3ème mvt. Largo - Allegro vivo e molto ritmico

George Gershwin,

Un American in Paris (Un Américain à Paris), transcription pour ensemble instrumental de Robin Melchior

Frenchy on Broadway (Un Français à Broadway), Suite arrangée par Lucas Henri d'après I Got Rhythm, Fascinating rhythm et An American in Paris

Vikingur Olafsson, piano

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France :

Joseph André, violon

Julien Dabonneville, alto

Jérémie Maillard, violoncelle

Lucas Henri, contrebasse

Manuel Metzger, clarinette

Gabriel Benlolo, percussions

Pierre Cussac, accordéon

Concert enregistré le 2 décembre 2018 à Paris, à l'Auditorium de Radio France