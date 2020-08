Le Triple concerto de Beethoven par l'OPRF, Bertrand Chamayou, Sol Gabetta et Vilde Frang

Bertrand Chamayou, dans le cadre d'une carte blanche à Radio France a convié ses complices Vilde Frang au violon et Sol Gabetta au violoncelle autour de Beethoven.

Concert donné le 31 mars 2019 à l'Auditorium de la Maison de la radio.

Ludwig van Beethoven

Triple concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre en do majeur opus 56 (1803-04)

1 Allegro, en do majeur

2 Largo (attacca), en la bémol majeur

3 Rondo alla polacca, en do majeur

Vilde Frang violon

Sol Gabetta violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Bertrand Chamayou piano et direction

Ludwig van Beethoven

Adagio, Trio avec piano n°4 en si bémol majeur op. 11 « Gassenhauer »

Vilde Frang violon, Sol Gabetta violoncelle, Bertrand Chamayou piano