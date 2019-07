Féeries et rêves romantiques

Qui dit 'romantique' dit peut-être (pour certains) 'désuet' ou 'daté' ? Et pourtant les grands ballets de ce répertoire fascinent encore et toujours : près de deux siècles après leur création, ils font à chaque fois salle comble, et représentent pour les danseurs ou danseuses un important exercice d’interprétation.

Pour Dorothée Gilbert, danseuse étoile à l'Opéra de Paris : « Si ces ballets sont encore là, c'est qu'il n'y pas de secret... Ce sont des chefs-d'oeuvre.Et comme pour n'importe quel chef-d'oeuvre, même s'il est daté, ancien, c'est qu'on y trouve toujours quelque chose d'actualité. Dans les ballets romantiques, en l’occurrence, il y a beaucoup de thématiques qui parleront toujours aux spectateurs : l'amour, la trahison, la mort... »

« Bien sûr, dans le ballet romantique, ces thèmes sont illustrés d'une manière particulière, puisqu'on les danse, poursuit Dorothée Gilbert. Mais l'avantage, c'est quela danse est un langage universel: que l'on parle français, anglais ou japonais, on peut se retrouver tous ensemble dans une salle de ballet, et comprendre l'histoire qui se joue sur scène. »

, © Getty / Victor Boyko

Remerciements : Dorothée Gilbert et Stéphanie Rodier de l'Opéra de Paris.

à lire aussi article Le Lac des Cygnes : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le célèbre ballet de Tchaïkovski

Programmation musicale :

Piotr Ilitch Tchaïkovksi

Le Lac des Cygnes : Introduction

Orchestre du Théâtre Mariinsky, dirigé par Valery Gergiev

Piotr Ilitch Tchaïkovksi

Le Lac des Cygnes : Scène (Acte I scène 2)

Orchestre du Théâtre Mariinsky, dirigé par Valery Gergiev

Piotr Ilitch Tchaïkovksi

Le Lac des Cygnes : Pas d'action (Acte I scène 2)

Orchestre du Théâtre Mariinsky, dirigé par Valery Gergiev

Adolphe Adam

Giselle : Acte 1 : Introduction

Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Michael Tilson-Thomas

Adolphe Adam

Giselle : Acte 1 : Valse

Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Michael Tilson-Thomas

Adolphe Adam

Giselle : Acte 1 : Scene of delirium - Memories return to Giselle, She Dies

Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Michael Tilson-Thomas

Adolphe Adam

Giselle : Acte 2 : Finale

Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Michael Tilson-Thomas

Frédéric Chopin

Valse pour piano n°7 en ut dièse mineur opus 64 n°2

Maurizio Pollini (piano)

Herman Severin Lovenskiold

La Sylphide : Introduction (Acte 1)

Orchestre Symphonique d'Alborg, dirigé par Peter Ernst Lassen

Jacques Offenbach

Le Papillon : Valse des rayons (Acte 1 Scène 2)

Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Richard Bonynge

Léon Minkus

La Bayadère : Acte II : Tempo di valse n°30 - Allegro N°31 - Andante N°33

Orchestre de Chambre Anglais, dirigé par Richard Bonynge

Piotr Ilitch Tchaïkovksi

Le Lac des Cygnes : N°35 : Allegro agitato (Acte III)

Orchestre du Théâtre Mariinsky, dirigé par Valery Gergiev