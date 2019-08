Dansez avec Pina Bausch !

Avec elle, les danseurs parlent sur scène. Ils crient, ils pleurent, ils interpellent le public. Les interprètes se font singuliers, les scénettes se succèdent. En seulement quelques décennies, Pina Bausch est parvenue à ouvrir de nouvelles voies pour la danse : « Je parle de nous, des gens, dira-t-elle. Je parle du monde entier. De notre peur. De notre passé et de notre avenir... ».

« La danse contient tant de choses ! »

« Dans ma compagnie [TanzTheater Wuppertal, ndlr], ils sont tous très différents, mi-acteurs, mi-danseurs. Et ils ont tous leur propre caractère ! Avec tout cela, on fait peut-être des miracles ! Ou peut-être des spectacles qui se situent entre la réalité et le miracle... »

Avec le témoignage de Cristiana Morganti, danseuse, chorégraphe et membre de la compagnie TanzTheater de Pina Bausch entre 1993 et 2014.

Cristiana Morganti : « Tu sentais que tu faisais partie de quelque chose de spécial... Tu étais conscient que tu étais en train de vivre quelque chose de vraiment unique avec Pina. Et en même temps, le prix à payer était haut... Parce que Pina, elle te demandait d'aller au-delà de tes limites, et elle était très... imprévisible ! »

