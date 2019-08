Dansez avec Maurice Béjart !

Si le nom de Béjart (1927 - 2007) est associé au Boléro de Ravel ou à la Messe pour le temps présent de Pierre Henry, l'oeuvre du chorégraphe est en fait aussi riche (plus de 150 ballets) que variée, puisant ses inspirations dans le théâtre, la tradition du ballet classique, la musique et la pop culture.

« Lorsqu'il s'agit d'exprimer l'amour, la haine, la lutte... je crois que la danse est le langage théâtral le plus explicite, le plus simple, le plus direct, et en même temps le plus subtil, parce que...

... la danse dit tout sans ne jamais rien dire. »

C'est ainsi qu'en 1974, au micro de Jacques Chancel, Maurice Béjart décrit sa vision des arts chorégraphiques. Lui qui a d'abord étudié le théâtre et la philosophie avant d'embrasser une carrière de danseur, révèle ainsi sa conception théâtrale du mouvement, du geste. Une conception qu'il n'aura eu de cesse de faire évoluer à travers les années, que ce soit par par le biais de ses multiples collaborations ou de sa réappropriation des langages musicaux les plus variés.

