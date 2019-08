Dansez avec Jerome Robbins !

Rendez-vous à New York, là où Jerome Robbins manie avec autant de finesse que d’exigence l'art de la danse classique et l'univers des comédies-musicales de Broadway, les musiques aux accents jazzy de son ami Leonard Bernstein et les compositions minimalistes de Philip Glass.

Jerome Robbins n'a pas seulement mis en scène les célébrissimes chorégraphies de West Side Story, il a aussi dirigé le New York City Ballet, créé des ballets classiques sur des œuvres de Bach ou Chopin.

Avec Jerome Robbins, la danse nous raconte des histoires. Avec Jerome Robbins, chaque danseur a le droit à son personnage, son caractère, mais il ne doit en aucun cas donner le sentiment de 'jouer'. Les interprètes peaufinent leur naturel, leur nonchalance... Avec Jerome Robbins, la danse prend des airs décontractés, alors même qu'elle est étudiée dans les moindres détails.

, © AFP / Jack Mitchell

Programmation musicale

Glassworks : Rubric

Philip Glass

Orchestre Signal, dirigé par Bradley Lubman

Glassworks (CBS)

Fiddler on the roof : Wedding dance

Jerry Bock

Sous la direction musicale de Milton Greene

Fiddler on the Roof (Un Violon sur le Toit) (RCA)

Fancy Free : n°3 Danzon

Leonard Bernstein

Orchestre Symphonique de Sao Paulo, dirigé par Marin Alsop

Bernstein : Œuvres symphoniques (NAXOS)

On the town : Times Square

Leonard Bernstein

Orchestre du Minnesota, dirigé par Edo De Waart

Bernstein : The age of anxiety et Copland : Appalachian Spring (ERATO)

West Side Story : Danses symphoniques - réduction pour 2 pianos : Cha-Cha

Leonard Bernstein

Maki Namekawa (piano), Dennis Russel Davies (piano)

Musique américaine pour piano (INITIATIVKREIS RUHR)

West Side Story : Danses symphoniques : Somewhere

Leonard Bernstein

Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham, dirigé par Paavo Jarvi

Bernstein : Œuvres symphoniques (VIRGIN)

Nocturne pour piano n°2 en Mi bémol Majeur op 9 n°2

Frédéric Chopin

Maurizio Pollini (piano)

Maurizio Pollini : Nocturne de Frédéric Chopin (DEUTSCHE GRAMMOPHON)

Valse N°14 en mi mineur Opus posthume

Frédéric Chopin

Agustin Anievas (piano)

Chopin ballets / Musiques de ballet d'après des œuvres de Frédéric Chopin (EMI CLASSICS)

Mazurka n°9 en Ut Majeur op 7 n°5

Frédéric Chopin

Ronald Smith (piano)

Chopin ballets / Musiques de ballet d'après des œuvres de Frédéric Chopin (EMI CLASSICS)

Sometimes I Feel Like a Motherless Child

The Golden Gate Quartet

A Gospel Story (BD MUSIC)

Heart of glass (Crabtree Remix)

Blondie / Philip Glass

Heart of Glass (CAPITOL)

West Side Story : Dance at the gym

Leonard Bernstein

Sous la direction musicale de Patrick Vaccariello

West Side Story (MASTERWORKS BROADWAY)

La danse

Claude Nougaro

Des goûts et des couleurs / Intégrale volume 8 (MERCURY)

La vie en rose

Graces Jones

B.O.F. / Summer of sam (HOLLYWOOD RECORDS)