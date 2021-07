Louis Armstrong (7/16) : West End Blues

Célébrité, consécration, imitations, les chefs-d'œuvre des roaring twenties (1928-1930)

Du « champ de bataille », surnom du quartier néo-orléanais, où il a vu le jour, jusqu’aux plus grandes scènes du monde, découvrez un Louis Armstrong que vous ne connaissiez pas. Extraverti devant le public mais secret quant à sa vie privée, le monstre sacré du jazz s’est ingénié à garder le flou sur sa jeunesse.

Malgré un palmarès enviable : premier afro-américain à écrire son autobiographie, premier jazzman en couverture de Times Magazine, il a même fait entrer le jazz au Metropolitan Opera… Les secrets du musicien, dont sa véritable date de naissance, sont multiples.

"Un été avec Armstrong" propose de faire connaissance avec Louis Armstrong « côté coulisses », avec le concours d’historiens du jazz, des derniers témoins ayant côtoyé le trompettiste et une invitée surprise qui s’exprimera pour la première fois dans un média francophone.

Programmation musicale

Carroll Dickerson's Savoyagers« Satchmo : Louis Armstrong Ambassador Of Jazz / Hot Stuff / 1928 - 1931 / Volume 2 »

Symphonic raps (Bert Stevens, Irwin Abrahams)

Carroll Dickerson's Savoyagers : Carroll Dickerson (direction), Louis Armstrong (trompette), Homer Hobson (trompette), Fred Robinson (trombone), Pete Briggs (tuba), Bert Curry (saxophone alto), Crawford Wethington (saxophone alto), Jimmy Strong (saxophone ténor, clarinette), Earl Hines (piano), Mancy Carr (banjo), Zutty Singleton (percussions)

Universal Music 0600753336571

Louis Armstrong And His Hot Five « BD Music Presents Louis Armstrong »

West End Blues (Louis Armstrong, King Oliver)

Louis Armstrong And His Hot Five : Louis Armstrong (trompette, voix, direction), Fred Robinson (trombone), Jimmy Strong (clarinette, saxophone ténor), Earl Hines (piano), Mancy Carr (banjo), Zutty Singleton (batterie)

BDMUSIC 73077

King Oliver « Bande Originale de Blue Jasmin (film de Woody Allen) »

West End Blues (King Oliver, Clarence Williams)

King Oliver (cornet), Jimmy Archey (trombone), Ernest Elliott (clarinette), Arville Harris (saxophone)

Sony EX3NQFT

King Oliver « The Best of Jazz Piano And Trumpet »

West End Blues (King Oliver, Louis Metcalf)

King Oliver (cornet), Louis Metcalf (cornet), Jay C. Higginbotham (trombone), Teddy Hill (saxophone, clarinette), Charlies Holmes (saxophone), Luis Russell (piano) , Will Johnson (banjo), Bass Moore (tuba), Paul Barbarin (batterie)

Label inconnu

Luis Russell « Anthologie Of Scat Singing 1924-1929 »

Feelin' The Spirit (Luis Russell)

Luis Russell (piano, direction), Henry Red Allen (trompette), Bill Coleman (trompette), Jay C. Higginbotham (trombone, voix), Charlie Holmes (saxophone soprano, saxophone alto), Albert Nicholas (saxophone alto, clarinette), Teddy Hills (saxophone ténor), Will Johnson (banjo, guitare), Pops Foster (contrebasse), Paul Barbarin (batterie)

Masters of Jazz MJCD 801

Louis Armstrong « Armstrong / Volume 3 »

Too Busy (Chester Cohn, Ned Miller)

Armstrong Hot Four and Lillie Delk Christian : Lillie Delk Christian (voix), Louis Armstrong (trompette), Jimmie Noone (clarinette), Earl Hines (piano), Johnny Saint-Cyr (banjo)

BNF Collection

Ray Ventura & His Collegians « Ray Ventura & His Collegians »

You're The Cream in My Coffee (Buddy DeSylva, Lew Brown, Ray Henderson)

Ray Ventura & His Collegians

Musiques Archives Documents JF-CD-2051

Louis Armstrong « BD Music Presents Louis Armstrong »

Basin Street Blues (Clarence Williams)

Louis Armstrong and his orchestra : Louis Armstrong (trompette, voix, direction), Fred Robinson (trombone), Jimmy Strong (clarinette), Earl Hines (piano), Mancy Carr (banjo), Zutty Singleton (batterie)

BDMusic 73077

Earl Hines And His Orchestra « Jazz Around The Krach »

Chicago rhythm (Ben Kanter, Bernie Grossman)

Earl Hines And His Orchestra : Earl Hines (piano, direction), Shirley Clay (cornet), George Mitchell (cornet), William Franklin (trombone), Hayes Alvis (tuba), Lester Boone (clarinette, saxophone alto, saxophone baryton), Toby Turner (clarinette, saxophone alto), Cecil Irwin (clarinette, saxophone ténor), Claude Roberts (banjo), Benny Washington (batterie)

Frémeaux & Associés FA 5245

Louis Armstrong « Satchmo : Louis Armstrong Ambassador Of Jazz / Hot Stuff / 1928 - 1931 / Volume 2 »

Knockin' A Jug (Louis Armstrong, Eddie Condon)

Louis Armstrong And His Orchestra : Louis Armstrong (trompette, direction), Happy Caldwell (saxophone ténor), Jack Teagarden (trombone), Eddie Lang (guitare), Joe Sullivan (piano), Kaiser Marshall (batterie)

Universal Music 0600753336571

Louis Armstrong « Satchmo : Louis Armstrong Ambassador Of Jazz / Hot Stuff / 1928 - 1931 / Volume 2 »

After You've Gone (Turner Layton ; Henry Creamer)

Louis Armstrong And His Orchestra : Louis Armstrong (trompette, voix), Homer Hobson (trompette), Fred Robinson (trombone), Jimmy Strong (clarinette), Bert Curry et Rawford Washington (sax), Gene Anderson (piano), Mancy Carr (banjo), Pete Briggs (tuba), Zutty Singleton (batterie), Carroll Dickerson (direction)

Universal Music 0600753336571

Louis Armstrong « Satchmo : Louis Armstrong Ambassador Of Jazz / Hot Stuff / 1928 - 1931 / Volume 2 »

Memories Of You (Eubie Blake ; Andy Razaf)

Louis Armstrong And His Sebastian New Cotton Club Orchestra : Louis Armstrong (trompette, voix, direction), George Orendorf (trompette), Harold Scott (trompette), Luther Graven (trombone), Les Hite (saxophone alto, saxophone baryton), Marvin Johnson (saxophone alto), Charlie Jones (clarinette, saxophone ténor), Bill Perkins (guitare), Joe Bailey (contrebasse), Lionel Hampton (vibraphone, batterie)

Universal Music 0600753336571

Paul Howard's Quality Serenaders« Central Avenue Sounds / Jazz In Los Angeles »

California swing (Tommy Lane)

Paul Howard's Quality Serenaders : Paul Howard (saxophone ténor, direction), George Orendorff (trompette), Earl Thompson (trompette), Lawrence Brown (trombone), Charlie Lawrence (clarinette, saxophone alto), Lloyd Reese (clarinette, saxophone alto), Reginald Foresythe (piano), Thomas Valentine (banjo, guitare), James Jackson (contrebasse), Lionel Hampton (batterie, voix)

Rhino Records R2 75872

Louis Armstrong And His Sebastian New Cotton Club Orchestra « Central Avenue Sounds / Jazz In Los Angeles »

Shine (Ford Dabney, Lew Brown ; Cecil Mack)

Louis Armstrong And His Sebastian New Cotton Club Orchestra : Louis Armstrong (trompette, voix, direction), George Orendorf (trompette), Harold Scott (trompette), Luther Graven (trombone), Les Hite (saxophone alto, saxophone baryton), Marvin Johnson (saxophone alto), Charlie Jones (saxophone ténor, clarinette), Bill Perkins (banjo, guitare), Henry Prince (piano), Joe Bailey (contrebasse), Lionel Hampton (vibraphone, batterie)

Rhino Records R2 75872