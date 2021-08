Louis Armstrong (16/16) : Épilogue

Quel est l'héritage d'Armstrong ? Comment son image et sa musique sont exploitées ?

Du « champ de bataille », surnom du quartier néo-orléanais, où il a vu le jour, jusqu’aux plus grandes scènes du monde, découvrez un Louis Armstrong que vous ne connaissiez pas. Extraverti devant le public mais secret quant à sa vie privée, le monstre sacré du jazz s’est ingénié à garder le flou sur sa jeunesse.

Malgré un palmarès enviable : premier afro-américain à écrire son autobiographie, premier jazzman en couverture de Times Magazine, il a même fait entrer le jazz au Metropolitan Opera… Les secrets du musicien, dont sa véritable date de naissance, sont multiples.

"Un été avec Armstrong" propose de faire connaissance avec Louis Armstrong « côté coulisses », avec le concours d’historiens du jazz, des derniers témoins ayant côtoyé le trompettiste et une invitée surprise qui s’exprimera pour la première fois dans un média francophone.

Ils ont participé à la série :

