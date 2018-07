Les débuts de Leonard Bernstein : Un étudiant brillant, forcément brillant !

Une émission en partenariat avec le quotidien La Croix

Sam Bernstein, le père du compositeur, refuse que son fils devienne musicien. Il voudrait qu’il prenne sa suite à la Bernstein Hair Company ou qu’il devienne rabbin. Lenny négocie : il pourrait devenir professeur de musique et entrer à Harvard. C’est d'ailleurs là qu’il fait ses premières grandes rencontres, avec Aaron Copland et Dimitri Mitropoulos. Le jeune homme fait ses humanités et passe ses nuits à animer les fêtes en jouant du boogie woogie !

En fait il n’y a pas un moment où je ne préfère pas être au piano à tout autre activité ou délassement. Il est mystérieusement certain que malgré la dissuasion familiale je suis de plus en plus rempli du désir d’une vie musicale. Leonard Bernstein

, © Getty

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story : Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Maurice Ravel

Boléro

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SMK 47603

Leonard Bernstein

Divertimento pour orchestre: Allegretto con grazia

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Léonard Bernstein

DGG 469834-2

Leonard Bernstein

Sonate pour piano: 1er mvt (1938)

Alexandre Dossin, piano

Naxos 8559756

Leonard Bernstein

Thirteen anniversaries: VII In memoriam: Helen Coates

Alexandre Dossin, piano

Naxos 8559756

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 en ré min op 30 : Allegro ma non tanto

Serge Rachmaninov, piano

Orchestre symphonique de Philadelphie, dir. Eugène Ormandy

RCA RD 85997

Leonard Bernstein

Serenade : Erixymachus

Gidon Kremer, violon

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Léonard Bernstein

DGG 426586-2

Art Tatum

Tatum-Pole boogie

Art Tatum, piano

Classics 1104

Aaron CoplandVariations

Aaron Copland, piano

New World Rec NW 277

Serge Prokofiev

Concerto pour piano n°3 en Ut Maj op 26 2 ème mvt : Tema con variazoni

Orchestre symphonique de La NBC de New-York, dir. Dimitri Mitropoulos

As Disc AS512

Cates / Leven

Carmen's boogie

Andrews Sisters, chant

World Star Collection 99010

Marc Blitzstein

The cradle will rock: Streetcorner (Sc 1)

Marc Blitzstein, piano

Olive Stanton, chant

Pearl GEMS 0009

Marc Blitzstein

The cradle will rock: Nightcourt (Sc 10)

Marc Blitzstein, piano

Pearl GEMS 0009

Aaron CoplandEl salon Mexico

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

DGG 431672-2

John Coltrane

Greensleeves

John Coltrane, saxophone ténor

Mac Coy Tyner, piano

Jimmy Garrison, contrebasse

Elvin Jones, batterie

Impulse IMPD4-232

Leonard Bernstein

Prélude fugue and riffs: Riffs for everyone

Benny Goodman, clarinette

Columbia Jazz Combo, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 88875026162-41

Au générique

, © Getty

Bibliographie, références, vidéos, liens...

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...