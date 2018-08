Leonard Bernstein : Une vie avec Mahler

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

C'est à Leonard Bernstein que l'on doit la redécouverte de Gustav Mahler au monde entier. Tous deux étaient chefs et compositeurs, tous deux ont dirigé le New York Philharmonic, mais ils avaient bien d'autres points communs. En écoutant Lenny analyser les œuvres de Mahler, des rapprochements s'imposent : à une génération près, ils viennent des mêmes ghettos et ont en commun un goût pour l'humour noir, le théâtre, le folklore...

Dans l'œuvre des deux compositeurs on retrouve la même fascination pour l'innocence de l'enfance la même obsession du paradis qu'il soit terrestre ou céleste.

Quand Mahler est triste, il est dans une détresse totale, rien ne peut le réconforter, c’est comme un enfant qui pleure. Et quand il est heureux il est heureux comme un enfant sans retenue. C’est là une des clefs de l'énigme Mahler, il est comme un enfant !Leonard Bernstein

Gustav Mahler

Symphonie n°2 en ut min (extraits de répétition)

Orchestre symphonique de Boston, dir. Leonard Bernstein

West Hill Radio Archives WHRA-6048

Gustav Mahler

Symphonie n°6 en la min : Scherzo

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SM3K475811

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en ré min : Tempo I

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SM2K 47576

Gustav Mahler

Symphonie n°4 en Sol Maj : Ruhevoll

Orchestre de chambre du Concertgebouw d’Amsterdam, dir. Leonard Bernstein

DGG 002894795702

Leonard Bernstein

Mass (extrait)

Orchestre de Paris, dir. Wayne Marshall

(Philharmonie de Paris, mars 2018 / Enreg Radio France)

Gustav Mahler

Symphonie n°9 en Ré Maj : Andante comodo

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Leonard Bernstein

DGG 002894795712

Gustav Mahler

Symphonie n°9 en Ré Maj : Adagio

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Leonard Bernstein

DGG 002894795712

