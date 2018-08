Leonard Bernstein, radical chic. Vraiment ?

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Si Lenny était un homme de convictions, évidemment, il doutait. Croire en Dieu et douter de dieu, croire en l’homme de son temps et être horrifié par ses actes ? Et dire que Lenny a été accusé de légèreté !

Juin 1970, en pleine révolution des Black Panthers, guerre du Vietnam et assassinats des Kennedy et Martin Luther King, le journaliste Tom Wolfe publie un article sur Bernstein intitulé Radical Chic : That Party at Lenny ’s. Le jeune journaliste se paye, le grand chef international, le compositeur national et le grand bourgeois parvenu qui se revendique homme de gauche Leonard Bernstein. Un texte archi brillant mais venimeux dont l’impact a été dramatique.

Lenny dupe de ses bons sentiments affirme Wolfe, mais qui a été dupe de qui quand on comprend qui était le véritable grand méchant Wolf, embusqué derrière cette sale histoire ?

C’est un texte très bien écrit, c’est très malin, très ironique, c’est un très bon écrivain, mais il causé des dommages incalculables à ma famille. Il ne s’est pas rendu compte à quel point il avait pu faire du mal.Jamie Bernstein

(A Propos de l’article de Tom Wolfe)

Programmation musicale

Janis Joplin

Summertime

Big Brother ant The Holding Company

CBS 65470

Leonard Bernstein

Kaddish Symphonie n°3 : Invocation

Felicia Montealegre, récitante

Jennie Tourel, mezzo-soprano

Choeur de garçons de Columbus

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SM3K 47162

Leonard Bernstein

Chichester psalms : Psaume 108

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469833-2

Leonard Bernstein

Chichester psalms : Psaume 23

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469833-2

The Last Poets

Niggers are scared of revolution

Charly CPCD 8184

Igor Stravinsky

Variations (Aldous Huxley in memoriam)

Orchestre symphonique de la Columbia, dir Robert Craft

Sony Classical 88875026162-50

Richard Strauss

Morgen op.27 n°4

Montserrat Caballe, soprano

Orchestre national de France, dir. Leonard Bernstein

DGG 02 89 477 5910 2

Leonard Bernstein

Mass : Alleluia

Choeur de Peabody

Morgan State University Choir

Orchestre symphonique de Baltimore, dir. Marin Alsop

Naxos 8.559622-23

Leonard Bernstein

On theTown : Some other Time

Orchestre dir. Leonard Bernstein

CBS MK 44760

