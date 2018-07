Leonard Bernstein : New-York, une ville à son image

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Désormais, on s’arrache le jeune prodige, ce beau gosse qui aime le jazz et les blagues, cet « anti-maestro » qui devient le Sinatra du classique. Est-il heureux ? Oui ! Lenny est toujours heureux et même heureux d’être heureux, mais… mais, il veut composer et n’y arrive pas. Jusqu’à ce qu’un certain Jerome Robbins, qui doit chorégraphier un ballet dont il n’a pas la première note, l’appelle. Ils vont créer Fancy Free qui, adapté pour Broadway, deviendra On The Town. Le soir de la première c’est un succès, qui n’est pas du goût du maître à penser de Lenny, Serge Koussevitsky…

Serge Koussevitsky m’a fait une leçon de 3 heures le lendemain (de la première de On the Town) pour m’expliquer quel chemin je devais prendre. Un grand chef potentiel ne doit pas gaspiller ses talents.

Leonard Bernstein

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story: Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Richard Strauss

Don Quichotte op 35 TrV 184

Orchestrephilharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

New York Philharmonic 141943

Franck Sinatra

I fall in love with you everyday

Vintage Jazz Classics VJC-1007-2

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°5 en ré min op 47 : Allegro non troppo

Orchestre philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Symposium 1295

Leonard Bernstein

Fancy free: Opening dance

Ballet Theatre Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Decca DL 6 023

Leonard Bernstein

Fancy free: Pas de deux

Ballet Theatre Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Decca DL 6 023

Leonard Bernstein

Fancy free: Big stuff - Prologue

Billie Holiday, chant

Ballet Theatre Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Decca DL 6 023

Jean Sibelius

Symphonie n°1 en mi min op 39 : Andante ma non troppo - Allegro energico

Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 4795273

Leonard Bernstein

On the Town: Opening: New York New York

On The Town Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Columbia Broadway Masterworks

Leonard Bernstein

On the Town: Come up to my place

On The Town Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Columbia Broadway Masterworks

Leonard Bernstein

On the Town: I understand

On The Town Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Columbia Broadway Masterworks

Ludwig Van Beethoven

Léonore III ouverture op. 72a

Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 423481-2

Aaron Copland

Appalachian spring: Allegro

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Sony MK 42265

Marc Blitzstein

The airbone symphony: 4. The airborne

Charles Holland, ténor

Walter Scheff, baryton

Chorale de la Rca Victor

Orchestre Symphonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Pearl Gems 0009

Benjamin Britten

Peter Grimes: 4 interludes marins op 33a III. Moonlight. Andante comodo e rubato

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Sony SMK 47541

Leonard Bernstein

Facsimile - essai chorégraphique pour orchestre

Orchestre Philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469830-2

Leonard Bernstein

Facsimile - essai chorégraphique pour orchestre

Orchestre Philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469830-2

