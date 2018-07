Leonard Bernstein : Mais d’où vient ce gosse fou de piano ?

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Les parents de Leonard Bernstein débarquent à Ellis Island au même moment que Gustav Mahler, un peu avant 1910. Le gamin de Boston apprend la musique sur le vieux piano de sa tante Clara et en écoutant la radio : un éclectisme musical à l’origine de l’obsession de Lenny : qu’est-ce que la musique américaine ?

Et puis un beau jour, l’année de mes 10 ans, ma tante Clara a dû quitter Boston où nous habitions. Elle ne savait pas quoi faire de quelques meubles encombrants parmi lesquels un énorme piano droit sculpté. On l’a donc entreposé chez nous avec des chaises rembourrées. Je l’ai vu, j’en suis tombé éperdument amoureux et je le suis toujours. Léonard Bernstein

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story : Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Ernest Bloch

Prière Juive

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Daria Hovora, piano

Naïve V 5226

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min : Trauermarsch - Adagietto

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 431037-2

Leonard Bernstein

On the town: New-York New-York

Orchestre symphonique national de Washington, dir. Leonard Bernstein

CBS MK 44760

Spike Jones and his City Slickers

Oh by Jingo

RCA PL 43 199

Leonard Bernstein

Trouble in Tahiti: How could you say (Scène 1)

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony 0074646096925

Rudy Vallee

If I had you

Take Two Records

Leonard Bernstein

West side story : Jet song (Riff et les Jets)

Kurt Hollmann, baryton

Orchestre et chœur dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

J.S Bach

Prélude et fugue n°1 BWV 846

Glenn Gould, piano

Sony SM2K 52600

W.C Handy

St. Louis Blues

Louis Armstrong, trompette

Lewisohn stadium symphony orchestra, dir. Leonard Bernstein

Sony classical 0074646056622

Leonard Bernstein

Symphonie n°3 Kaddish : Adagio

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469833-2

George Gershwin

Rhapsody in blue

Orchestre symphonique de la Columbia, dir. Leonard Bernstein

Sony SX29K 48178/17

