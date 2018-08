Leonard Bernstein: Le West Side Story de Lenny

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Lenny avait littéralement été dépossédé de West Side Story, et ne l’a en fait dirigé pour la première fois qu’en 1984 lors d’un enregistrement. Il choisit une distribution composée uniquement de chanteurs lyriques: "West Side Story a toujours été une histoire d’adolescents et il n’y a pas de chanteurs d’opéra adolescents, c’est par définition une contradiction dans les termes ". Il adopte aussi un tempo dont il avait initialement rêvé, "plus élégant et plus lyrique ".

J'ai le sentiment que cette œuvre, à sa manière un peu folle, « in its funny little crazy way », est un classique.

Leonard Bernstein

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story: Prologue (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Prologue

Orchestre dir. Johnny Green

CBS 35 DP 59

Leonard Bernstein

West side story: Prologue

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side Story: Dansessymphoniques: Somewhere

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 88985336362-39

Leonard Bernstein

West side story: Meeting scene (Tony et Maria)

Kiri Te Kanawa, soprano

José Carreras, ténor

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West sidestory suite pour violon et orchestre

Arrgt : William David Brohn

Joshua Bell, violon

Philharmonia Orchestra, dir. David Zinman

Sony SK 89358

Leonard Bernstein

West side story: Mambo

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Jump

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: I feel pretty

Kiri Te Kanawa, soprano

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: The rumble

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story:America

Tatiana Troyanos: Anita

Louise Edeiken: Rosalina

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Scherzo

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Cha cha

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: One hand one heart

Kiri Te Kanawa, soprano

José Carreras, ténor

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Tonight

Kiri Te Kanawa, soprano

José Carreras, ténor

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Maria

José Carreras, ténor

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Cool

Kurt Hollmann, Riff

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: I feel pretty pour 2 pianos et percussions

Arrgt : Irwin Kostal

Katia et Marielle Labèque, pianos

Gonzalo Grau, percussions

Pablo Bencid, timbales

DGG 4814529

Leonard Bernstein

West side story: I have a love

Kiri Te Kanawa: Maria

Tatiana Troyanos: Anita

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

West side story: Somewhere

Marylin Horne, mezzo-soprano

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

