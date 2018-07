Leonard Bernstein : L’anxiété de l’après-guerre

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Lenny fait ses premières tournées en Europe, puis en Israël. Dès son premier voyage en 47, il sait qu’il reviendra chaque année. Il compose « L’âge de l’anxiété » d’après le poème de Wystan Hugh Auden qui reflète l’état d’esprit de sa génération en ces années d’après-guerre.

Cela fait 5 ans qu’avec la belle actrice Félicia Montaleagre, ils n’arrivent pas à se séparer, alors en 1951, ils se marient et auront 3 enfants….

Mes compositions sont dans un sens ou un autre, des œuvres théâtrales, quant aux autres, en tout cas pour la plupart, elles comportent une base dramatique évidente. Cette découverte a été une illumination. Où ça me conduira ? Je ne saurais le dire… Leonard Bernstein

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story: Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

Rondo for Lifey pour trompette et piano

Wynton Marsalis, trompette

Judith Lynn Stillman, piano

Sony SK 60804

Leonard Bernstein

La Bonne Cuisine - Civet à Toute Vitesse

Jennie Tourel, mezzo-soprano

Leonard Bernstein, piano

Sony SMK 60697

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°6 ensi min op 74 : Finale : Adagio lamentoso

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Decca 30 DC 355

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps - dance of the young girls

Orchestre Philharmonique d’Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 431045-2

Ernest Bloch

From jewishlife :Prière

Sonia Wieder-Atherton

Naive Records V 5226

Ludwig Van Beethoven

Concerto n°1 en Ut Maj op 15 : Largo - pour piano et orchestre

Leonard Bernstein, piano

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

West Hill Radio Archives WHRA-6048

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº15 en Si bemol Maj k 450 : Allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

Decca 448570-2

Leonard Bernstein

Prelude fugue and riffs: Riffs for everyone

Columbia jazz combo, dir. Leonard Bernstein

Benny Goodman, clarinette

Sony Classical 88875026162-41

Leonard Bernstein / Irwin Kostal

West side story: Somewhere - arrangement pour 2 pianos et percussions

Katia & Marielle Labèque, piano

DGG 4814529

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°7 enUt Maj op 60 (extrait répétition)

Orchestre Symphonique de Boston, dir. Leonard Bernstein

West Hill Radio Archives WHRA-6048

Leonard Bernstein

Symphonie n°2 (L'âge de l'anxiété) : The seven ages

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Minuet 428417

Leonard Bernstein

Symphonie n°2 (L'âge de l'anxiété) : The dirge

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Minuet 428417

Leonard Bernstein

Symphonie n°2 (L'âge de l'anxiété) : The masque

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Minuet 428417

Olivier Messiaen

Turangalila-Symphonie (extrait répétition)

Orchestre Symphonique de Boston, dir. Leonard Bernstein

West Hill Radio Archives WHRA-6048

Leonard Bernstein

Peter Pan: Prelude - Act I

Amber Chamber Orchestra, dir. Alexander Frey

Koch International Classics KICCD7596

Leonard Bernstein

Peter Pan: Scene change

Amber Chamber Orchestra, dir. Alexander Frey

Koch International Classics KICCD7596

Au générique

Bibliographie, références, vidéos, liens...

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...