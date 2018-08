Leonard Bernstein: Goodbye Lenny!

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Un dernier épisode de notre saga Bernstein pour vous dire goodbye Lenny. Mais comment faire ? Résumer vos talents ? Mais vous les aviez tous, la liste est trop longue. Peut-être en admirant une dernière fois votre ténacité , jusqu'à la dernière heure , à écrire une musique américaine aussi éclectique que votre peuple, à enseigner avec tant de générosité, et à diriger tout le répertoire comme si vous le recomposiez sur le podium. A vous qui n'étiez que gratitude en la vie en en la musique, nous n'avons qu'un mot à vous dire : Merci !

Emmanuelle Franc

Si je devais critiquer ma musique au point de porter un jugement sur elle, je dirais que ma musique a des racines partout. Dans le jazz, dans la liturgie hébraïque, dans Bach et Beethoven, dans Schumann et Chopin et Mahler …. Elle a aussi ses racines dans Schoenberg et dans les divers mouvements qui ont révolutionné la musique de notre siècle et provoqué la crise de notre histoire musicale. Leonard Bernstein

Programmation musicale

Billie Holiday

I'm a fool to want you

Columbia 88765436862-05

Leonard Bernstein

Dybbuk suite nº2 pour orchestre: Kabbalah variations

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

DGG 469835-2

Leonard Bernstein

Halil nocturne pour flute traversière orchestre à cordes et percussions

Jean-Pierre Rampal, flûte

Orchestre philharmonique d’Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 469834-2

Leonard Bernstein

Missa brevis: Benedictus

Choeur Polyphony, dir. Stephan Layton

Hypérion CDA67929

Gustav Mahler

Symphonie n°6 en la min : Andante moderato

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 002894795704

Leonard Bernstein

Mass (extrait)

Orchestre de Paris, dir. Wayne Marshall

(Philharmonie de Paris, mars 2018 / Enreg Radio France)

L.V Beethoven

Symphonie nº9 en ré min op 125 : Presto - allegro assai

Orchestre dirigé par Leonard Bernstein

(Berlin, 25 décembre 1989)

DGG 429861-2

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps - sacrificial dance

Orchestre philharmonique d’Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 431045-2

Leonard Bernstein

Suite de danses : MTV - pour quintette de cuivres

Ensemble des cuivres de chambre de Stockholm

Bis CD-699

L.V Beethoven

Symphonie n°7 en La Maj op 92 : Allegretto

Orchestre symphonique de Boston, dir. Leonard Bernstein

DGG 431768-2

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min : Adagietto

Orchestre symphonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 431037-2

Leonard Bernstein

West side story : Prologue

Orchestre dirigé par Leonard Bernstein

DGG 4152532



