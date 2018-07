Leonard Bernstein et le New York Philharmonic : une love affair

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Lenny prend officiellement la direction du New York Philharmonic en 1958. C’est la première fois qu’un chef, né en Amérique et qui a étudié en Amérique, est nommé à la direction d’un grand orchestre. Lenny rafraîchit l’idée même du concert et redynamise la phalange américaine la plus prestigieuse en 1 247 concerts, quelques tournées mémorables et 500 000 câlins distribués à chaque musicien en début de répétition !

Il y a une sorte de proximité qui peut être approfondie avec les membres d’un orchestre, c’est une histoire d’amour dans laquelle vous et un corps respirez ensemble dans une même pulsation qui s’élève et qui sombre en même temps. C’est comme faire l’amour mais avec 100 personnes.Leonard Bernstein

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story: Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

Leonard Bernstein

Wonderful town: Ouverture (Acte I)

Groupe de musique contemporaine de Birmingham, dir. Simon Rattle

EMI 2150142

Leonard Bernstein

Wonderful town: ActeII: Swing!

Groupe de musique contemporaine de Birmingham, dir. Simon Rattle

EMI 2150142

Leonard Bernstein

On the waterfront: Andante

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 88985336362-39

Leonard Bernstein

On the waterfront: Moving forward

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 88985336362-39

W.C Handy

St. Louis Blues

Lewisohn stadium symphony orchestra, dir. Leonard Bernstein

Louis Armstrong, trompette

Sony Classical 0074646056622

Leonard Bernstein

Serenade: Agathon

Giddon Kremer, violon

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 426586-2

Elliott Carter

Concerto

William Vacchiano, trompette

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SMK 60203

L.V Beethoven

Symphonie nº6 "pastorale»: Andante molto moto

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

CBS MK 42222

Jean Sibelius

Symphonie n°3: Andantino con moto, quasi allegretto

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SM2K 47619

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°7 en Ut Maj op 60 Léningrad : Allegretto

Orchestre symphonique de Chicago, dir. Leonard Bernstein

DGG 427633-2

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en ré min : 4. Langsam

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 0886443110090

