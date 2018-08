Leonard Bernstein et l’opéra, délices et supplices

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Evidemment nous l’avons déjà frôlé ce thème de l’opéra, bien des fois, mais aujourd’hui nous allons essayer de comprendre l’étrange et profonde relation que Lenny a entretenu toute sa vie avec l’art lyrique. Et nous abordons ce sujet sous deux angles : la direction et la composition. Lenny n’a pas dirigé beaucoup d’opéras : « ça bouffe le temps » dit-il. En revanche écrire un grand opéra américain est l’obsession de sa vie !

Si j’ai de la chance je trouverai un type de musique qui convient à la langue américaine, qui lui correspondra sans que cela sonne forcé, artificiel, mais au contraire naturel. Et si je n’ai pas de chance, j’aurais échoué. Mais je veux tenter ma chance. Il faut une certaine dose de courage et je suis prêt à relever le défi

Leonard Bernstein

Programmation musicale

Giacomo Puccini

La Bohème : Questo Mar Rosso mi ammollisce (Acte I)

Thomas Hampson: Marcello

Jerry Hadley: Rodolfo

Paul Pilshka: Colline

Chœur et orchestre de l’Académie nationale Sainte-Cécile, dir. Leonard Bernstein

DGG 423601-2

Giacomo Puccini

La bohème : Sono andati (Acte IV)

Angelina Reaux : Mimi

Jerry Hadley : Rodolfo

Chœur et orchestre de l’Académie nationale Sainte-Cécile, dir. Leonard Bernstein

DGG 423601-2

Kurt Weill /Marc Blitzstein

Threepenny Opera : As his first act in office

Marc Blitzstein, voix

WHRA-6048

Luigi Cherubini

Médée : Dei tuoifigli la madre (Acte I)

Maria Callas : Médée

Chœur et orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dir. Leonard Bernstein

EMI 5679092

Vincenzo Bellini

La Sonnambula : Come per me sereno (Acte I Sc 1)

Maria Callas : Amina

Chœur et orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dir. Leonard Bernstein

Warner Classics 190295844653

Erroll Garner

Misty

Mam Productions 3930915

Vincenzo Bellini

La Sonnambula : Ah non giunge uman pensiero (Acte II)

Maria Callas : Amina

Chœur et orchestre du théâtre de la Scala de Milan, dir. Leonard Bernstein

Skira A37974

The Platters

Only you

Warner Music 5053105962525

Leonard Bernstein

Candide:

The Best of All Possible Worlds

Introduction to Eldorado

Oh, Happy We

Words, words, words

Orchestre symphonique de Londres, dir. Leonard Bernstein

DGG 447 958-2

Leonard Bernstein

Candide: Overture

Orchestre symphonique de Londres, dir. Leonard Bernstein

DGG 429734-2

L.V Beethoven

Fidelio op 72: Prélude (Acte II)

Gott welch Dunkel hier / In des Lebens Frühlingstagen (Acte II)

Orchestre symphonique de la Rai de Rome, dir. Leonard Bernstein

Gala GLH816

Leonard Bernstein

A quiet place: Dear daddy (Acte I)

Beverly Morgan: Dede

John Brandstetter: Junior

Peter Kazaras: François

Orchestre symphonique de la radio autrichienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 4197612

Archives INA

Répétition de l'Orchestre national de France sous la direction Léonard Bernstein : Ravel, Concerto en sol (1975)

Entretien Leonard Bernstein sur France Musique (1981)

Au générique

Bibliographie, références, vidéos, liens...

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...