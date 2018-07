Leonard Bernstein et l'enseignement : l'histoire d'une vie

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

Avec ses programmes pédagogiques à la télévision que ce soit Omnibus ou les Young People Concerts, Lenny a appris la musique classique à l’Amérique entière ! En fait, il enseignait tout le temps, avec ses assistants, en master class, et même en répétition...

J’ai soudain compris que mon instinct de pédagogue, j’en avais hérité de mon père et de tous mes professeurs qui m’ont appris comment on enseigne. Cet instinct presque rabbinique pour instruire, expliquer, formuler, trouvait un véritable paradis dans le monde électronique de la télévision.

Leonard Bernstein

, © Getty

Programmation musicale

Leonard Bernstein

West side story: Ouverture (extrait)

Orchestre dir. Leonard Bernstein

DGG 4152532

L.V Beethoven

Symphonie nº5 en ut min op 67 : Allegro con brio

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SX29K 48178/6

The Beatles

Please please me

Doxy Records DOXY011

Spike Jones

The glow worm

Pair PDC2-1216

Leonard Bernstein

Wonderfultown: Swing

Wonderful Town Ensemble, dir. Lehman Engel

Sony Classical 0074644802122

Leonard Bernstein

Trouble in Tahiti : Morning sun

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 0074646096925

Spike Jones

William Tell overture

Pair PDC2-1216

The Kinks

You reallygot me

RNB Records RANDB033

J.P Rameau

La Poule

Aldo Ciccolini, piano

EMI 685834 2

Igor Stravinsky

Scènes de ballet : Pantomime

Orchestre philharmonique d'Israël, dir. Leonard Bernstein

DGG 410996-2

Gustav Mahler

Symphonie n°9 en Ré Maj : Adagio

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Leonard Bernstein

DGG 471624-2

L.V Beethoven

Symphonie nº8 en Fa Maj op 93 : Allegro vivace e con brio

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 423481-2

Archives INA

Cours d'interprétation de Léonard Bernstein au Conservatoire Américain de Fontainebleau(1987)

Répétition de l'Orchestre national de France sous la direction Léonard Bernstein : Ravel,Concerto en sol(1975)

Bibliographie, références, vidéos, liens...

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes...