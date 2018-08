Leonard Bernstein et Herbert von Karajan : le duel

Emission en partenariat avec le quotidien La Croix

La rivalité entre Bernstein et Karajan, s’est jouée, presque malgré eux. Non seulement, ils sont l’exact reflet des antagonismes de leur époque, mais tout, depuis leur naissance, les a opposé personnellement. Au point où, parfois, il semblerait qu’un malin démiurge tire les ficelles pour que leurs destins restent toujours aussi divergents que parallèles. Leur rencontre tardive était prédéterminée et le clash inévitable. Mais, contre toute attente, à la fin de leur vie…

Karajan a dirigé la musique et Bernstein était la musique. On estimait Karajan, on aimait Bernstein Christa Ludwig

Programmation musicale

W.A Mozart

Concerto n°24 en ut min K 491 : Allegretto

Glenn Gould, piano

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

WHRA-6038/2

L.V Beethoven

Fidelio: O welche Lust in freierLuft den Atemleichtzuheben (Acte I)

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Herbert von Karajan

EMI 7692902

Leonard Bernstein

Hashkiveinu

Christopher Bowers-Broadbent, orgue

Hans Peter Blochwitz, ténor

BBC Singers, dir. Avner Itai

Naxos 8559407

Franz Schubert

Symphonie n°8 en si min D 759 Inachevée : Allegro moderato

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dir. Leonard Bernstein

DGG 431042-2

Johannes Brahms

Symphonie n°4 en mi min op 98 : Allegro non troppo

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Herbert von Karajan

DGG 429647-2

Gustav Mahler

Symphonie n°9 : Andante comodo

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Leonard Bernstein

DGG 4353782

Gustav Mahler

Symphonie n°9 : Andante comodo

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Herbert von Karajan

DGG 410726-2

George Gershwin

Porgy and Bess: Summertime

Leontyne Price, soprano

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Herbert von Karajan

MCPS 600127

Richard Strauss

Le chevalier à la rose trv 227 op 59 : Isteintraumspur' nurdich (Acte III)

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Philharmonia orchestra, dir. Herbert von Karajan

EMI 5176082

Lou Reed

Walk on the wildside

RCA 888430380322

Anton Bruckner

Symphonie n° 9

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Herbert von Karajan

Adagio. Langsam, feierlich

DGG 435350-2

