Leonard Bernstein : Amitiés et controverses

Flamboyant, sauvage, Lenny dirigeait comme s’il plongeait dans un autre monde et nous y emmenait .Il pensait littéralement la musique, et si c’est un cliché que de dire qu’il la réécrivait sur le podium, c’est tout de même vrai. D’où sa force de persuasion physique que certains appelaient non pas gestique, mais gesticulation. Boulez, parmi d’autres, passe à l’attaque, Lenny avec Glenn Gould se demande « who is the boss ? ».Son propre assistant, Seiji Ozawa témoigne de son travail en amont, Christa Ludwig raconte qu’« il a mis un orchestre dans le piano ».

Lenny était un être tout entier symphonique, n’en déplaise aux grincheux !

Lenny respire avec l’orchestre. Je le dis toujours à mes étudiants. C’est le plus important, respirer la musique.

Seiji Ozawa

Programmation musicale

Hector Berlioz

Benvenuto Cellini op 23 : Ouverture

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SX29K 48178/14



Robert Schumann

Symphonie n°4 en ré min op 120 : Romance

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 415274-2

L.V Beethoven

Concerto pour piano et orchestre n°4 en Sol Maj op 58 : Rondo : vivace

Claudio Arrau, piano

Orchestre symphonique de la radio bavaroise, dir. Leonard Bernstein

Philips 4833078

Richard Wagner

Tristan et Isolde : Prélude

Orchestre symphonique de la radio bavaroise, dir. Leonard Bernstein

Philips 410 447-2

Darius Milhaud

Le bœuf sur le toit op 58 symphonie sur des thèmes sud-américains

Orchestre national de France, dir. Leonard Bernstein

EMI CDC 7478452

L.V Beethoven

Symphonie nº7 en La Maj op 92 : poco sostenuto

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 423481-2

P.I Tchaïkovski

Concerto en Ré Maj op 35: Allegro moderato

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SMK 47637

Johannes Brahms

11 Zigeunerlieder op 103: Wisst ihr wann mein Kindchen

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Leonard Bernstein, piano

Warner Classics 0190295690205/8

Leonard Bernstein

Symphonie n°2, the Age of Anxiety: Variations 5 et 6

Krystian Zimerman, piano

The London Symphony Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Enreg non commercialisé

Johannes Brahms

Concerto pour piano n°1 en ré min op 15

Glenn Gould, piano

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Music et Arts CD682



