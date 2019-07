France Musique célèbre Berlioz... Par Bruno Messina : L'enfance d'Hector (1/8)

La vie et l’œuvre du génial compositeur romantique français...

Bruno Messina se livre, avec cette biographie, à un exercice singulier pour approcher la vie et l’œuvre du génie romantique qui a su révolutionner l’histoire de la musique française...

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Ouverture du Corsaire, opus 21 - Detroit Symphony Orchestra, direction Paul Paray - Label Mercury 434328 2

♪Jean-François Lesueur (1760-1837) :Marche en sol majeur - pour le sacre de Napoléon 1er - Orchestre de la Capella de Saint-Petersbourg, direction Vladislav Tchernouchenko - De l'album "Messe du sacre de Napoléon 1er (1996) - Label Schwann SCHW 3 1208 2

Benvenuto Cellini, retrace un épisode de la vie du célèbre orfèvre et sculpteur italien, représente Berlioz au sommet de son art. Jamais sa plume ne fut aussi romantique...

♪Hector Berlioz (1803-1869) : Opéra Benvenuto Cellini, H. 76a, Acte 1 "Amis, avant qu'on recommence ... Que voulez-vous ? La cave est vide . Marc Mauillon, ténor.Orchestre National de France, Chœur de Radio France, direction John Nelson - Label Warner Classics 0190295614447/18

♪Anonymous :Trinhon - Ensembles en Prals / Zéphirin Castellon - De l'album "Cants d'en amont (2010) - Label L'Empreinte Digitale ED 13112

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Le jeune pâtre breton H. 65d - Howard Crook. Orchestre de l'Opéra National de Lyon, direction John Eliot Gardiner - Du coffret "Hector Berlioz : The complete works (2019)"- Label Warner Classics 0190295614447/9

♪Hector Berlioz : Huit Scènes de Faust - Chanson de Méphistophélès, histoire d'une puce - John Mark Ainsley (ténor). Choeur & Orchestre Symphonique de MontréaL, direction Charles Dutoit - De l'album "Hector Berlioz : Huit scenes de Faust l'imperiale et autres oeuvres (2003) - Decca 475097-2

♪Hector Berlioz : Damnation de Faust op 24 : 4e partie / Scène 18 La course à l'abîme. Richard Verreau & Michel Roux (ténors) Elisabeth Brasseur Choir. Orchestre des Concerts Lamoureux, direction Igor Markevitch - De l'album "Hector Berlioz : La Damnation de Faust / Harold en Italie - Igor Markevitch (1956) - Label DGG 463673 2

Paru en 1999 sous le label Buda Musique. Album intitulé : France : Alpes du Sud - Collectages et pratiques actuelles autour du Rigodon...

♪Robert Vargoz :Rigodon de Saint-Jacques. Les Violons du Rigodon - Label Buda Records 9275102

♪Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : 5 contredanses K 609. Das Concilium Musicum Wien, Paul Angerer, direction - De l'album "Danses viennoises anciennes (1994) - Label Koch Schwann 312352

♪Hector Berlioz :Le Chasseur danois H 104b (1845) Gilles Cachemaille, baryton, Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Eliot Gardiner - De l'album "Berlioz / Melodies / Gardiner (1990) - Label Musifrance 2292455172

♪Hector Berlioz : Grande Messe des morts, Op. 5, H. 75 - 7. Offertorium - City of Birmingham Symphony Orchestra, direction Louis Frémaux - Du coffret "Hector Berlioz : The complete works (2019) - Label Warner Classics 0190295814447/15

John Eliot Gardiner et son orchestre sont mondialement reconnus comme étant les meilleurs interprètes des œuvres de Berlioz, avec les instruments d’époque qui révèlent une palette de sonorités beaucoup plus large créant ainsi une sensation d’originalité et de découverte...