France Musique célèbre Berlioz... Par Bruno Messina : Quartier du Panthéon (3/8)

"Ni la composition, ni la critique musicale, ni son poste de bibliothécaire adjoint au Conservatoire de Paris ne lui permettent de vivre, encore moins de produire ses œuvres exceptionnelles, inouïes, dont la France se moque. Comme elle se moque aussi un peu de lui. Berlioz n’est pas Hugo..." Bruno Messina

, © Éditions Actes Sud

Variations radiophoniques sur le livre... Berlioz de Bruno Messina- Éditions Actes Sud -Sélection du Prix France Musique des Muses 2019.

♫Un été avec Berlioz - Générique

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Ouverture du Corsaire, opus 21 - Detroit Symphony Orchestra, direction Paul Paray - Label Mercury 434328 2

♫Un été avec Berlioz - Programme

♪Hector Berlioz (1803-1869) :La Damnation de Faust, Choeur des étudiants - Jam nox stellata velamina pandit (Acte II) Choeur et Orchestre de Paris, direction Daniel Barenboïm - Du coffret "Daniel Barenboim : The Complete Berlioz Recordings on DG (2019)" - Label DGG 002894836418

Créées à Paris, le 17 avril 1784, les Danaïdes composées par Antonio Salieri, furent à l'origine commandée à Gluck...

♪Antonio Salieri (1750-1825) :Les Danaïdes (1784) Ouverture. Les Talens Lyriques, direction Christophe Rousset - Label Ediciones Singulares ES 1019

♪Christoph Willibald von Gluck (1714-1787) :Iphigénie en Tauride - Ô, malheureuse Iphigénie ! (Acte II) Maria Callas, soprano (Iphigénie). Orchestre National de la Radiodiffusion Française, direction Georges Prêtre - Label Warner Classics 0825646340026

"Orphée et Eurydice fait partie de ces œuvres que l'on doit s'approprier." Raphaël Pichon

♪Christoph Willibald Gluck (1714-1787) :Orphée et Eurydice - Danse des Ombres heureuses. Ensemble Pygmalion, direction Raphaël Pichon - Label Harmonia Mundi HM 902288D1

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Pleure, pauvre Colette H.11 Romance à deux voix égales. Françoise Pollet, soprano & Anne Sofie von Otter, mezzo. Cord Garben, piano ♪Hector Berlioz (1803-1869) :Le Maure jaloux (H.9B) poème de Florian. John Aler, ténor & Cord Garben, piano- Du coffret "The Berlioz Experience (2005) - Label DGG 435860 2

♪Luigi Cherubini (1760-1842) :Requiem En Ut Mineur Á La Mémoire De Louis XVI -Introitus et Kyrie. Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet - Label Alpha 251

♪Gioachino Rossini (1792-1868) :le Barbier de Séville - Largo al factotum (Acte I) - Air de Figaro. Thomas Allen, baryton. Academy of St Martin in the Fields, direction Sir Neville Marriner - De l'album "Rossini-Marriner - Le Barbier de Séville (1992) - Label Philips 411058 2

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Messe solennelle H 20 - Resurrexit - The Monteverdi Choir & Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner - De l'album "Berlioz rediscovered (2019) - Label Decca Classics 48346875/1