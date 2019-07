France Musique célèbre Berlioz... Par Bruno Messina : Les deux Amours (2/8)

Église La Côte-Saint-André. Les styles roman, gothique et moderne coexistent dans cet édifice pour lui donner sa physionomie actuelle et lui valent son classement aux Monuments historiques en 1982.

L’église se trouve non loin de la maison qu’habitait la famille de Berlioz. Trois jours après sa naissance, Hector Berlioz fut baptisé dans la vieille chapelle romane de l’église.

Bruno Messina, directeur du Festival Berlioz de la Côte Saint-André (38) - a été professeur d'ethnomusicologie au Conservatoire national supérieur de musique (CNSMD) de Paris et professeur d'art, civilisation et histoire de la musique CNSMD de Lyon. Lauréat du prix Villa Médicis hors-les-murs.

Une relation particulière lie Berlioz à la notion de festival et ce qu’elle sous-entend de festif, populaire et rassembleur.

Dès les années 1830, Berlioz organise une série de manifestations musicales, autour d’un même lieu et d’une même histoire et nomme l’événement festival !

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Ouverture du Corsaire, opus 21 - Detroit Symphony Orchestra, direction Paul Paray - Label Mercury 434328 2

_Soliste dans la Musique de La Garde nationale de Paris et de la Musique de la Garde des Consuls. En 1814, maître de chapelle d_es Gardes-du-Corps du Roi Louis XVIII. Il a reçu l'Ordre de la Légion d'honneur. Première trompette dans l'orchestre de l'Opéra Garnier et l'orchestre du Théâtre italien...

♪Joseph-David Buhl (1781-1860) :Quatre Pas Redoublés. Orchestre de La Garde Républicaine, direction Raymond Richard - Label PRES CMC 70048

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Le Montagnard exilé H.15 - Chant élégiaque - Andante poco lento. Françoise Pollet, Christine Mühlbach & Anne Sofie von Otter - Du coffret "The Berlioz Experience (2005) - Label DGG 435860 2

Lucie Horsch, a new champion for a new generation, presents her debut album _Vivald_i...