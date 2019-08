France Musique célèbre Berlioz... Par Bruno Messina : La vie d'artiste (6/8)

La vie et l’œuvre du génie romantique Hector Berlioz, qui a su révolutionner l’histoire de la musique française par son admirateur et spécialiste Bruno Messina...

Variations radiophoniques sur le livre... Berlioz de Bruno Messina- Éditions Actes Sud - Sélection du Prix France Musique des Muses 2019

Bruno Messina, directeur du Festival Berliozà La Côte-Saint-André (38) - Du 17 août au 1er septembre 2019 a été professeur d'ethnomusicologie au CNSMD de Paris et professeur d'art, civilisation et histoire de la musique CNSMD de Lyon. Bruno Messina dirige les projets artistiques du musée Hector Berlioz et de la maison Messiaen. Lauréat du prix Villa Médicis hors-les-murs.

9 août 1862, Théâtre municipal de Baden-Baden, Hector Berlioz dirige la création de son opéra-comique Béatrice et Bénédict...

Entamée à la Villa Médicis et achevée à Montmartre, Harold en Italie, une des grandes œuvres symphoniques du jeune Berlioz...

Première intégrale Berlioz avec des inédits et à prix très doux, pour les 150 ans de la disparition du compositeur, 8 mars 1869...

