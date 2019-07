France Musique célèbre Berlioz... Par Bruno Messina : Compositions et passions (4/8)

Autodidacte, Hector Berlioz a appris la musique dans les partitions. Bruno Messina, directeur du festival Berlioz à la Côte-Saint-André (Isère) connaît par cœur ce génial compositeur français...

Variations radiophoniques sur le livre... Berlioz de Bruno Messina- Éditions Actes Sud -Sélection du Prix France Musique des Muses 2019.

"La Côte-Saint-André, son nom l’indique, est bâtie sur le versant d’une colline, et domine une assez vaste plaine, riche, dorée, verdoyante, dont le silence a je ne sais quelle majesté rêveuse, encore augmentée par la ceinture de montagnes qui la borne au sud et à l’est, et derrière laquelle se dressent au loin, chargés de glaciers, les pics gigantesques des Alpes." Hector Berlioz, Mémoires

"Le timbre soyeux et aérien de Véronique Gens correspond à ce charme et lyrisme tout en demi-teintes. La pudeur et la délicatesse de la direction nous emmènent dans un voyage poétique aux frontières du rêve. Très belle version de l'œoeuvre." Étienne Bertoli

1932 retour de Rome Berlioz propose un opéra à Paris Benvenuto Cellini, "Je viens de relire ma pauvre partition et je ne puis m’empêcher d’y rencontrer une variété d’idées, une verve impétueuse et un éclat de coloris musical que je ne retrouverai peut-être jamais et qui méritaient un meilleur sort "Hector Berlioz

Première œuvre symphonique que Berlioz composa en 1827, que le compositeur présenta sans succès pour le prix de Rome 1829...

Sur des poèmes de Thomas Moore, traduits par Thomas Gounet...

