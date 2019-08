France Musique célèbre Berlioz... Par Bruno Messina : De Londres à Moscou (7/8)

"La vie de Londres est encore plus absorbante que celle de Paris; tout est en proportion de l’immensité de la ville. Je me lève à midi, à une heure viennent les visiteurs, les amis, les nouvelles connaissances, les artistes qui se font présenter; bon gré mal gré je perds ainsi trois bonnes heures." Hector Berlioz

"De quatre à six je travaille; si je n’ai pas d’invitations, je sors alors pour aller dîner assez loin de chez moi, je lis les journaux, après quoi vient l’heure des théâtres et des concerts: je reste à écouter de la musique telle quelle jusqu’à onze heures et demi; nous allons enfin, trois ou quatre artistes ensemble, souper dans quelque taverne et fumer jusqu’à deux heures du matin." Hector Berlioz, Mémoires

Bruno Messina raconte Berlioz avec amitié mais sans indulgence superflue, attentif à l’œuvre, détaillée avec précision et admiration, il l’est aussi au contexte historique...

Variations radiophoniques sur le livre... Berlioz de Bruno Messina- Éditions Actes Sud

Bruno Messina, directeur du Festival Berlioz et du musée consacré au compositeur à La Côte-Saint-André (Isère) - Du 17 août au 1er septembre 2019...

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Ouverture du Corsaire, opus 21 - Detroit Symphony Orchestra, direction Paul Paray - Label Mercury 434328 2

♪Hector Berlioz (1803-1869) / Théophile Gautier (1811-1872) :Nuits D'Été, O.p. 7 – Villanelle. Régine Crespin, soprano. Orchestre de La Suisse Romande, direction Ernest Ansermet - De l'album "Régine Crespin – Shéhérazade / Nuits D'Été (1964)" - Label Decca 4807914

♪Hector Berlioz / Théophile Gautier :Nuits D'Été, O.p. 7 – Sur Les Lagunes. Stéphane Degout, baryton. Orchestre Les Siècles, direction François-Xavier Roth - De l'album "Hector Berlioz – Harold En Italie - Les Nuits D'Été (2019) - Label Harmonia Mundi HMM 902634

♪Hector Berlioz / Théophile Gautier :Nuits D'Été, O.p. 7 – L'Ile Inconnue. Véronique Gens, soprano. Orchestre de l'Opéra national de Lyon, direction Louis Langrée - De l'album "Berlioz – Les Nuits D'Été / La Mort De Cléopâtre / Zaïde / La Captive / La Belle Voyageuse (2013)" - Label Virgin 5454222

♪Hector Berlioz :Les Francs-Juges - Ouverture. The Montréal Symphony Orchestra, direction Charles Dutoit - Du coffret "Charles Dutoit: Recordings With The Montréal Symphony Orchestra (1980-2000)" - Label Decca 478 9466

♪Hector Berlioz (1803-1869) :Obéron (6 mars 1857) Acte III - Marche. Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direction Rafael Kubelík - Du coffret "Rafael Kubelik - the Complete Recordings on Deutsche Grammophon (2018) - Label Deutsche Grammophon 419038 2

En 1844, Le Désert connut un immense succès ! Hector Berlioz l’aima, le dirigea...

♪Félicien David (1810-1876) :Le Désert (1844) ode-symphonie en trois parties sur un poème d’Auguste Colin - 3e partie. Chant du muezzin.Zachary Wilder, ténor. Orchestre de chambre de Paris, direction Laurence Equilbey - Label Naïve V5405

♪Hector Berlioz :La Damnation De Faust Op. 24 - Menuet Des Feux Follets. Orchestre du Théâtre national de L'Opéra de Paris, direction André Cluytens - De l'album"Berlioz: Ouvertures (1987) - Label EMI CDM 7691092

Enregistré du 10 au 25 septembre et le 1 octobre 1955 à la Maison de la Culture, Belgrade...

♪Mikhaïl Glinka (1804-1857) :Ivan Soussanine, ou Une Vie pour le Tsar (1836) Acte I - Air D'Antonida. Marija Glavačević (soprano) Antonida. Belgrade National Opera Orchestra, direction Oskar Danon - Label Decca Eloquence 4826924

♪Hector Berlioz (1803-1869) :L'Enfance du Christ Op.25 (1850-54) I. Le Songe d'Hérode. Sc. 2- Air d'Hérode "Ô misère des rois" - Ernest Blanc (Hérode) Orchestre des Concerts du Conservatoire, direction André Cluytens - De l'album "Berlioz L'enfance du Christ, Roméo et Juliette (1996)" - Label Emi Classics 01902958866918