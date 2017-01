Voyage en Italie : Promenade sonore dans la lagune vénitienne au temps de la Renaissance, par Claire Judde de Larivière

En compagnie de...

... Claire Judde de Larivière, historienne spécialiste de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, elle s'attache plus particulièrement dans ses recherches aux évolutions sociales et politiques à Venise entre le XVe et la fin du XVIe siècle. Elle publie en 2014 : La révolte des boules de neige. Murano face à Venise, 1511, Paris, Fayard. Un ouvrage plongeant le lecteur dans un quotidien populaire et politique de Venise. Plus de détails sur le site de l'éditeur.

Pour aller plus loin

- Grande manifestation en février 2017 autour de la musique vénitienne.

- http://citiesandmemory.com/2015/02/sound\-map\-venice\-year\-1500/

- Architecture, Music, Acoustics, Yale University Press, 2009

Bibliographie

Claire Judde de Larivière :

La révolte des boules de neige. Murano face à Venise 1511, Paris, Fayard, 2014

« Pragmatique du pouvoir et agents subalternes. Construire, respecter, contourner l'ordre politique (Murano, XVIe siècle) », p. 165-191, Le Pouvoir contourné. Infléchir et subvertir l’autorité à l’âge moderne, Héloïse Hermant éd., Paris, Classiques Garnier, « Rencontres », 2016.

« Religion civique et ordre social à Venise (XVe-XVIe siècles) », La cité cultuelle. Rendre à Dieu ce qui revient à César, Ariane Zambiras et Jean-François Bayart (dir.), Paris, Karthala, « Recherches internationales », 2015, p. 15-41.

« Le peuple est la cité. L’idée de popolo et la condition des popolani à Venise (XVe-XVIe siècle)», Annales HSS, 2013/4 (avec Rosa M. Salzberg), p. 1113-1140.