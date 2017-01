Voyage en Italie : Naples et l’opéra au XVIIIe siècle, une histoire politique, par Mélanie Traversier

En compagnie de...

... Mélanie Traversier, Ancienne élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, professeur agrégée d’histoire, elle est actuellement Maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université de Lille III et membre de l’Institut universitaire de France. Depuis sa thèse consacrée à Gouverner l’opéra. Une histoire politique de l’opéra à Naples (1767-1815), Rome, EFR, 2009, elle a consacré de nombreux travaux à l’histoire politique et culturelle de l'Europe des Lumières, avec une attention toute particulière à l’étude du marché de la musique, aux circulations musicales, des sensibilités et du genre.

Elle vient d'achever un essai consacré à la reine Marie-Caroline de Naples, accompagné de l'édition de son journal, à paraître au printemps 2017 chez Champ Vallon sous le titre : Le journal d'une reine. Marie-Caroline de Naples dans l'Italie des Lumières. Elle est également comédienne et s'est notamment produite, lors du dernier Festival de Grignan (juillet 2016), dans une adaptation théâtrale de la correspondance entre Jean-Jacques Rousseau et Henriette.

Mélanie Traversier a aussi co-organisé un colloque du 26 au 28 janvier à l’université de Rennes, en compagnie de Laura Naudeix. Un colloque consacré à une comédie-ballet de Molière, Les Amants magnifiques. La manifestation accompagne la re-création de l’œuvre par Vincent Tavernier, Hervé Niquet et Marie-Geneviève Massé.

Programmation musicale

♫ Gaetano Latilla

La Finta Cameriera - Sinfonia

Capella della pieta de Turchini, dir. Antonio Florio

OPUS 111

♫ Domenico Sarro / Métastase

Achille in Sciro - Acte 1 "Non ingrato amor, amor non senti", air de Deidamia

Orchestre international d'Italie, dir. Frederico Maria Sardelli

DYNAMIC

♫ Domenico Sarro

Partenope - "Tortora che il suo bene", air de Partenope

Roberta Invernizzi, soprano ; Ensemble Turchini, dir. Antonio Florio

OPUS 111

♫ Leonardo Vinci

Li Zite 'nGalera

Capella della pieta de Turchini, dir. Antonio Florio

OPUS 111

♫ Piccini

L'Olimpiade - Acte III "Caro son tua cosi", air d'Aristea

Orchestre baroque de Venise, dir. Markellos Chryssikos

NAIVE RECORDS

♫ Nicola Porpora

Polifemo : "Quel vasto quel fiero"

Max Emanuel Cencic, haute-contre ; Orchestre Il Pomo d'Oro, dir. Maxim Emelyanychev

DECCA

♫ Niccolò Jommelli / Métastase

Didone Abbandonata

Orchestre de chambre de Stuttgart, dir. Frieder Bernius

ORFEO

♫ Giovanni Paisello

Pulcinella vendicato : Dal cupo baratro (Scène 11) Terzetto Claudia Pulcinella et Mago

Cappella della pieta de Turchini, dir. Antonio Florio

OPUS 111

♫ Anonyme du 17ème siècle

Tarentella del Gargano

Pino de Vittorio, tenor ; Capella della pieta de Turchini, dir. Antonio Florio

SYMPHONIA

Bibliographie

Laure Gauthier, Mélanie Traversier (dir.), Mélodies urbaines. La musique dans les villes d'Europe (XVIe-XIXe siècles), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. Musiques, 2008.

Mélanie Traversier, Gouverner l’opéra. Une histoire politique de la musique à Naples, 1737-1815, Rome, École française de Rome, 424, 2009.

Christophe Loir, Mélanie Traversier (dir.), Aller au théâtre. Pour une perspective diachronique des enjeux urbanistiques et policiers de la circulation autour des théâtres (Antiquité, XVIIIe-XIXe siècle), numéro thématique, Histoire Urbaine, 2013/3.

Mélanie Traversier, « Le chant de la Sirène : politique de grandeur et circulation des musiciens dans la Naples des Lumières », dans Camillo Faverzani (dir.), PART[h]Enope. Naples et les arts / Napoli e le arti [PART[h]Enope. Bern, Peter Lang, 2013, p. 51-69.

Mélanie Traversier, « Les chanteuses à la barre. Rivalités professionnelles et amours scandaleuses des chanteuses d’opéra devant les tribunaux de la Naples des Lumières », Criminocorpus [En ligne], Musique et Justice, Les musiciens face à la justice, mis en ligne le 14 avril 2014.

Mélanie Traversier, Le Journal d’une reine. Marie-Caroline de Naples dans l’Italie des Lumières, Ceyzérieu, Champ Vallon, parution début 2017.