Voyage en Italie : Être musicien dans la Rome antique, par Alexandre Vincent

... Alexandre Vincent, Maître de conférences en histoire romaine à l'Université de Poitiers. Ses recherches portent notamment sur l'histoire politique et culturelle de l’Occident romain, à partir de la pratique musicale et sur l'histoire du sens auditif : perceptions auditive, sons, paysage sonore.

Auteur notamment de Jouer pour la cité : une histoire sociale et politique des musiciens professionnels de l’Occident romain (Editions de l'École Française de Rome, 2017).

Programmation musicale

♫ Ottorino Respighi

Pins de Rome : extrait

Orchestre National de Rome, dir. Riccardo Muti

♫ Traditionnel

Fragments instrumentaux de Contrapollinopolis

Ensemble Kerulos, dir. Annie Belis

K617069

♫ Hector Berlioz

Roméo et Juliette op. 17 : extrait "Scherzo de la reine Maab"

Orchestre des concerts Colonne, dir. Pierre Dervaux

EMI 5852162

♫ Miklos Rozsa

Quo Vadis (film) : Néron chante en public

Mervyn Leroy, texte ; interprète, Jean Marchat

METRO GOLDWYN MEYER

♫ Arrigo Boito

Nerone : extrait, fin de l'acte II

Orchestre et choeurs de la Rai de Turin, dir. Gianandrea Gavaeezini

BONGIOVANNI 2388 / 89 2

♫ Claudio Monteverdi

Couronnement de Popée : Acte III, scène 8

Concertus Musicus Wien, dir. Nikolaus Harmoncourt

TELDEC 8 35247

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La clémence de Titus : extraits acte I : "Marcia" et "Serbate oh Dei custodi"

Orchestre et choeur de l'Academy of Ancient Music, dir. Christopher Hogwood

L'OISEAU LYRE 4441312

♫ Ottorino Respighi

Feste romane

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome, dir. Antonio Pappano

EMI 5073752

Pour aller plus loin

- Christophe Vendries : La musique de la Rome antique dans le péplum hollywoodien (1951-1963)

- Restitution sonore numérique des cornua de Pompei

Bibliographie

Annie Bélis, Les musiciens dans l’Antiquité, coll. « La Vie Quotidienne », Hachette Littératures, Paris, 1999

A. Baudot, Musiciens romains de l'Antiquité, Montréal, 1973.

S. Emerit (dir.), Le statut du musicien dans la Méditerranée ancienne, Égypte, Mésopotamie, Grèce, Rome, Le Caire, 2013.

S. Emerit, S. Perrot, A. Vincent (dir.), Le paysage sonore de l’Antiquité. Méthodologie, historiographie, perspectives, Le Caire, 2015.

C. Vendries, La musique de la Rome antique dans le péplum hollywoodien (1951-1963), dans Mélanges de l'Ecole française de Rome-Antiquité, 127-1, 2015. Consultable sur openedition.

C. Vendries, Instruments à cordes et musiciens dans l'Empire romain, Paris, 1999.

A. Vincent, Jouer pour la Cité. Une histoire sociale et politique des musiciens de l'Occident romain, Rome, 2016.

A. Vincent, Les collèges de musiciens. Pratiques professionnelles et insertion civique, dans M. Dondin Payre et N. Tran, Collegia. Le phénomène associatif dans l’Occident romain, Bordeaux, 2012, p. 183-198.

G. Wille, Musica romana. Die Bedeutung der Musik im Leben der Römer, Amsterdam, 1967.