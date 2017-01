Voyage en Italie : De Paris à Rome, musique et galanterie au XVIIe siècle, par Anne-Madeleine Goulet

En compagnie de...

... Anne-Madeleine Goulet, chargée de recherches au CNRS. Ses travaux de recherche ont porté entre 2008 et 2012 à l’École Française de Rome sur les foyers de culture française à Rome au XVIIe siècle du point de vue de la littérature et de la musique. Elle a plus précisément co-dirigé de 2010 à 2012 un projet portant sur l'étude des musiciens étrangers dans les 3 grandes villes italiennes que sont Venise, Rome et Naples, entre 1650 et 1750. Elle dirige actuellement le projet PerformArt (2016-2021), financé par l’European Research Council .

... et de l'ensemble Faenza, dirigé par le chanteur et théorbiste Marco Horvat. Cet ensemble est composé de :

Olga Pitarch, soprano

Serge Goubioud, tenor

Francisco Mañalich, tenor / basse de viole

Marco Horvat , basse / théorbe

Matthieu Boutineau, clavecin

Programmation musicale

♫ Honoré d'Ambruis

Le doux silence de nos bois

Marco Horvat et Francisco Mañalich

♫ Robert de Visée

Courante

Marco Horvat et Francisco Mañalich

♫ Giacomo Simonelli

Toccata

Matthieu Boutineau

♫ Bernabei / Preti

Non merita pieta - Madrigaux 1 et 2

Serge Goubioud, Francisco Mañalich, Marco Horvat, Matthieu Boutineau

♫ Alessandro Scarlatti

Fuga

Matthieu Boutineau

♫ Giovanni Zamboni

O come sei gentile

Ensemble Faenza

AGOGIQUE

♫ Bernabei / Preti

Ti lascio - Madrigal 4

Olga Pitarch, Serge Goubioud, Francisco Mañalich, Marco Horvat, Matthieu Boutineau

♫ Giovanni Zamboni

Ah, dolente partita

Ensemble Faenza

AGOGIQUE

Pour aller plus loin

Émission dans le cadre du projet PerformArt (2016-2021), financé par l’European Research Council, associant le CNRS et l’École française de Rome, sur les relations entre les arts du spectacle et le pouvoir à Rome au 17e et au 18e siècle à partir des archives des grandes familles aristocratiques. Une équipe internationale (chercheurs issus de 8 pays d’Europe) et interdisciplinaire ( histoire, arts du spectacle, musicologie, histoire de la danse, archivistes…) enquête dans les archives de 11 familles romaines, dont certaines sont encore privées, comme celles de la famille Aldobrandini, conservées à Frascati.

Site :www.performart-roma.eu

