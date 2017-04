Si la harpe m'était contée : musique et chant dans l'Egypte ancienne, par Sibylle Emerit

En compagnie de...

... Sibylle Emerit, chargée de recherche au CNRS. Ses thèmes de recherche portent sur la musique, la danse, la harpe et la perception du son dans l’Égypte ancienne. Elle a notamment publié Le paysage sonore de l'Antiquité (IFAO, 2016), mais aussi Le statut du musicien dans la Méditerranée ancienne. Egypte, Mésopotamie, Grèce, Rome (IFAO, 2013).

Programmation musicale

♫ Félicien David

Le Désert, Chant du Muezzin

Orchestre de chambre de Paris, Chœur Accentus, dir. Laurence Equilbey

NAIVE RECORDS V5405

♫ Hector Berlioz

Les Troyens : Acte IV, Pas d’esclaves nubiennes

London Symphony orchestra, dir. Sir colin Davis

London Symphony chorus, dir. Stephen Westrop

LSO (LONDON SYMPHONY ORCHESTRA) 0766D

♫ Giuseppe Verdi

Aïda : (Acte II Sc 1) « Chi mai fra gl’inni et i plausi » - Choeur des esclaves et Amneris

Veronica Simeoni, Amneris ; Orchestre du Mai Musical Florentin, dir. Zubin Mehta

DECCA 4830075

♫ Giuseppe Verdi

Aïda : (Acte II Sc 2) - Marche triomphale

Orchestre du Mai Musical Florentin, dir. Zubin Mehta

DECCA 4830075

♫ Rafael Perez Arroyo

La musique au temps des pyramides : "Le palais est beau"

Ensemble Hathor, dir. Rafael Arroyo

NATURAL ACOUSTIC RECORDINGS

♫ El Tanbura

Between the Desert and the Sea

El Tambura

WORLD VILLAGE 450002

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Lamma bada yatathennaSymphonie n°.40

Chœur d’enfant de la radio bulgare ; Orchestre symphonique de Bulgari, dir. Milen Natchev

VIRGIN 4717272

♫ Anonyme

A Penchoys Isos Pi Ekhristos

Choeur de l'institut d'études coptes, dir. Michael Ghattas

INEDIT W260151

♫ Movaizhaleine

On détient la harpe sacrée

Movaizhaleine

LORD EKOMY NDONG

Pour aller plus loin

Bibliographie

Sibylle EMERIT, Le statut du musicien dans la méditerranée ancienne : Égypte, Mésopotamie, Grèce, Rome. Institut Français d'archéologie orientale, 2013

Sibylle EMERIT, Le paysage sonore de l'Antiquité, Institut Français d'archéologie orientale, 2016

Hans HICKMANN, Musicologie pharaonique : Études sur l'évolution de l'art musical dans l’Égypte ancienne, Koerner, 1987