Rio de Janeiro : les métissages culturels, entre choro, samba et carnaval, par Anaïs Fléchet 1/2

... Anaïs Fléchet, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, elle est spécialiste de l'histoire culturelle du Brésil et enseigne également à l'université de Sao Paulo. Cette émission s'appuie notamment sur son ouvrage Si tu vas à Rio… La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle, Paris, Armand Colin, collection Recherche/Institut des Amériques, 2013.

Programmation musicale

♫ Antonio Carlos Jobim

Samba do Avião

Jobim et Miúcha

IRIS MUSIQUE

♫ Baden Powell

Un homme et une femme : Samba Saravah

Pierre Barouh

DISQUE AZ

♫ Grupo do Novo Cordão

Mariana em Sarilho (1908)

♫ Ernesto Nazareth

Brejeiro

Yamandu Costa

♫ Chiquinha Gonzaga

Corta Jaca

José Menezes & son orchestre

MUSICA POPULAR BRASILEIRA

♫ Donga & Mauro de Almeida

Pelo telefone

Almirante

♫ Cartola et Carlos Cachaça

Quem me vê sorrindo

Cartola et le choeur de l'école de samba de Mangueira, 1940

MUSEU VILLA-LOBOS

♫ André Filho

Cidade maravilhosa

Caetano Veloso

UNIVERSAL DO BRASIL LTDA

Pour aller plus loin

La musique brésilienne pendant la dictature (par Anaïs Fléchet)

Air de matchiche retrouvée dans une boîte à musique en forme de cochon, ayant appartenu à Edith Rosenbaum, survivante du naufrage du Titanic.

Milhaud et Claudel au Brésil

Bibliographie

Anaïs Fléchet,Une histoire culturelle du Brésil, Éditions de l'institut de Hautes Études de l'Amérique Latine, à paraître (ouvrage collectif)

François-Xavier Freland et Olivier Mirguet, Sarava ! Rencontres avec la Bossa-Nova, Editions Naïve, Paris, 2005

Régis Tettamanzi, Le voyage au Brésil. Anthologie de voyageurs français et francophones du XVIe au XXe siècle, Robert Lafont, Paris 2014

Textes réunis et présentés par Patrick Straumann, illustrations et commentaire de Jean-Baptiste Debret, Rio de Janeiro. La ville métisse, Editions Chandeigne, Paris, 2001