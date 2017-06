Le phénomène «rasta », par Giulia Bonacci

En compagnie de...

... Giulia Bonacci, chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), est en poste à l'URMIS à l’Université Nice Sophia Antipolis. Elle a consacré sa thèse à l'histoire du retour en Afrique et en tire un livre intitulé Exodus ! L’histoire du retour des Rastafariens en Ethiopie (Paris : Editions Scali, 2008, L'Harmattan 2ème édition, 2010). L'ouvrage a été traduit en anglais, publié en Jamaïque (UWIP 2015) et primé aux Etats-Unis.

Ses thèmes de recherche portent sur les séquelles de l'esclavage, l'histoire sociale du panafricanisme, et l'étude des généalogies intellectuelles et des cultures populaires qui circulent entre Afrique et Caraïbes.

Exposition Jamaica Jamaica

A la Philharmonie de Paris jusqu'au 13 août 2017.

Programmation musicale

♫ Serge Gainsbourg

Marilou reggae dub

Serge Gainsbourg

PHILIPS

♫ Ras Michael / The Ethiopians

The Universal Ethiopian Anthem (1918)

Ras Michael and The Ethiopians

♫ Folkes Bros.

O Carolina

Count Ossie and The Mystic Revelation of Rastafari

MRR RECORDS

♫ Haile Selassie

War - selassie is the chapel

Haile Selassie, Bob Marley and The Wailers, Peter Tosh, Rita Marley

RASTAFARI RECORDS

♫ Bob Marley

Rastaman chant

Bob Marley and The Wailers

ISLAND

♫ Peter Tosh

Equal rights

Peter Tosh

SONY

♫ Jimmy Cliff

The harder they come

Jimmy Cliff

VIRGIN RECORDS

♫ Linton Kwesi Johnson

Sonny's lettah (anti-sus poem)

Linton Kwesi Johnson

ISLAND

♫ Dennis Brown

Promised land

Dennis Brown

BLOOD AND FIRE

♫ Dennis Brown / Nas et Damian Marley

Land of promise

Dennis Brown ; Nas et Damian Marley

UNIVERSAL REPUBLIC

♫ Jah9

Fade away

Tiken Jah Fakoly

BARCLAY

Pour aller plus loin

Bibliographie

Denis Constant, Aux sources du reggae. Parenthèses, 1991

Jérémie Kroubo Dagnini, Les origines du reggae : retour aux sources. L'Harmattan, 2008

Jérémie Kroubo Dagnini, Origines, lien rastafari, ère informatique, impact mondial : Vibrations jamaïcaines. L’histoire des musiques populaires jamaïcaines au XXe siècle. Camion Blanc, 2011

Giulia Bonacci, Exodus ! L’histoire du retour des Rastafariens en Ethiopie. L'Harmattan, 2008

G. Bonacci, R. Hill, J. Homiak, B. Lutanie, Negus Christ. Histoires du mouvement rastafari. Afromundi, 2016