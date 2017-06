Le fantôme de l’Opéra, par Timothée Picard

En compagnie de...

... Timothée Picard, normalien, agrégé, diplômé de Sciences-Po Paris, il est Professeur ​de littérature générale et comparée à l’université Rennes 2 ​(depuis 2012) et membre de l'Institut universitaire de France ​(​depuis 2011​)​. Ses thèmes de recherches portent entre autres sur la ​littérature générale et comparée et littérature et arts (en particulier musique et cinéma).

Il fait paraître en 2016 Sur les traces d'un fantôme. La Civilisation de l'opéra (Fayard).

Programmation musicale

♫ Charles Gounod

Faust : Le veau d'or est toujours debout (Acte II) air de mephisto

Interprété par Marcel Journet

EMI

♫ Charles Gounod

Faust : Il se fait tard (Acte III) Marguerite et Faust

Choeur et Orchestre du théâtre national de l'Opéra de Paris, dir. André Cluytens

EMI

♫ Giacomo Meyerbeer

Robert le diable

Orchestre symphonique de Barcelone

NAXOS

♫ Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann

Choeur et Orchestre de l'Opéra Comique de Paris, dir. André Cluytens

EMI

♫ Arthur Lubin

Extrait du film Le fantôme de l'Opéra (1943)

♫ Brian de Palma

Extrait du film Phantom of the paradise (1975)

UNIVERSAL

♫ Andrew Lloyd-Weber / Charles Hart

Wishing you were somehow here again

Michael Crawford, Sarah Brightman, Steve Barton

REALLY USEFUL RECORDS

Pour aller plus loin

Bibliographie

Timothée Picard, Sur les traces d'un fantôme. La Civilisation de l'opéra, Paris, Fayard, 2016

Gaston Leroux, Le fantôme de l'Opéra, éditions Pierre Lafitte, 1910