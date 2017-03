Le débarquement américain de 1917 et l’introduction du jazz en France, par Franck Bergerot

En compagnie de...

, © Jean-Baptiste Millot

... Franck Bergerot, ancien collaborateur des journaux Jazz Hot et Jazzman, il est rédacteur en chef de Jazz Magazine. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages dont Le Jazz dans tous ses états (éditions Larousse - 2011), Miles Davis, introduction à l’écoute du jazz moderne (Le Seuil - 1996) et L’épopée du jazz (Gallimard - 2001), en collaboration avec Arnaud Merlin.

Programmation musicale

♫ Bob Marley

Buffalo Soldiers

Bob Marley and The Wailers

TUFF GONG

♫ James Reese Europe

Castle House Rag

Paragon Ragtime Orchestra, dir. Rick Benjamin

NEW WORLD RECORDS

♫ James Reese Europe

On Patrol in No Man's Land

Noble Sissle, chant ; 369ème d'infanterie, dir. Jim Europe

ARCHEPHONE

♫ Shelton Brooks

Darktown Strutter's Ball

369ème d'infanterie, Jim Europe

ARCHEPHONE

♫ Louis Mitchell / FranckWithers

Hep

Mitchell Jazz Kings

WEST HILL RADIO ARCHIVES

♫ Clément Doucet / Richard Wagner

Wagneria

Clément Doucet, piano

EMI CLASSICS

♫ W. C. Handy / J Tim Brymn

Aunt Hagar's Children's Blues

Ladd's Black Aces

WHRA

♫ Darius Milhaud

La création du monde op 81 - ballet nègre pour 18 instruments

Orchestre National de France, dir. Léonard Bernstein

EMI

♫ Harry Askt

Dinah

Joséphine Baker

BDMUSIC

♫ Sidney Bechet

Song of Songs

Sidney Bechet Quartet

CLASSICS RECORDS

Bibliographie

Laurent Cugny, Une histoire du jazz en France, Tome 1, du milieu du XIXe siècle à 1929, Outre-Mesure (prioritaire)

Olivier Roueff, Jazz, les échelles du plaisir. Intermédiaires et culture lettrée en France au vingtième siècle, Paris, Editions La Dispute,

Ludovic Tournès, New Orleans sur Seine. Histoire du jazz en France, Paris, Fayard, 1999

Rei Badger, A Fife in Ragtime, a Biography of James Reese Europe, Oxford University Press

Eileen Southern, The Music of Black Americans, a History, W.W. Norton, 1997

Mark Miller, Some Hustling This! Taking Jazz to the World, 1914-1939, The Mercury Press Music, 2005

Robert Kimball, Reminiscing with Noble Sissle & Eubie Blake, Cooper Square Press, 2000

Dan Vernhettes, Big Boy, vie et musiquede Frank Goodie, Jazz Edit, 2015

William A. Shack, Harlem in Montmartre, A Paris Jazz Story Between the Great Wars, University of California Press, 2001

Lucien Malson, Histoire du jazz et de la Musique afro-américaine, Paris, Union Générale d’Edition, 1976

Denis-Constant Martni et Olivier Roueff, La France du jazz, Marseille, Editions Parenthèses, 2002

www.plaisirsdujazz.fr/chapitre-deux-sommaire/des-flons-flons-africains-americains-1917-1919/

Pour aller plus loin