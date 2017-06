Le chant des sirènes, par Luigi Spina

En compagnie de...

... Luigi Spina, ancien Professeur de Philologie Classique à l’Université Federico II de Naples et Chaire Gutenberg 2009 à l’Université de Strasbourg. Il est éditeur associé de le revue Rhetorica pour l’Italie, secrétaire de l’Association _Antropologia e Mondo Antico_et membre du Centre de Recherche homonyme (Université de Sienne).

Ses domaines de recherche : Histoire de la pensée linguistique grecque et romaine ; Histoire de la rhétorique ; Histoire de la réception des cultures anciennes dans les cultures modernes.

Parmi ses nombreuses publications (articles et volumes): Le mythe des Sirènes (avec Maurizio Bettini), Belin, Paris 2010 (éd. it. Il mito delle Sirene, Einaudi, Torino 2007).

Programmation musicale

♫ Charles Trenet

Lorelei

Charles Trenet

EMI FRANCE (Olympia 1956)

♫ Claude Debussy

Nocturnes L 91 : Sirènes

Collegium Musicum Amstelodamense, Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dir. Bernard Haitink

PHILIPS

♫ Lili Boulanger

Les Sirènes, pour mezzo-soprano, choeur de femme et piano

« Un flot d’astre frissonne »

Choeur Calliope, dirigé par Regine Theodoresco

CALLIOPE

♫ Henry Purcell

King Arthur Z 628 : Two daughters of this aged stream (Acte IV)

Concert Spirituel, dir. Hervé Niquet

GLOSSA

♫ Luigi Dallapiccola

Ulisse

Choeurs et orchestre philharmonique de Radio France, dir Ernest Bour

Naïve classique

♫ Georg Friedrich Haendel

Rinaldo HWV 7a : Il vostro maggio (Acte II Sc 3) Air des sirènes

ANA MARIA RINCON et CATHERINE BOTT

Academy of ancien Music, dir. Christopher Hogwood

DECCA

♫ Anton Dvorak

Russalka : Chanson à la lune, air de Rusalka premier acte

Ana Netyrebko, Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Gianandrea Noseda

♫ Franz Liszt

Die loreley, s273, lied für Singstimme und Klavier (1843)

DIETRICH FISCHER-DIESKAU et DANIEL BARENBOIM

DEUTSCHE GRAMOPHON 447508-2

Pour aller plus loin

Bibliographie

Vic de Donder, Le chant de la sirène, Paris, Gallimard, 1992

Edouard Brasey, Sirènes et Ondines, Paris, Pygmalion, 1999

Maurizio Bettini et Luigi Spina, Le mythe des sirènes, Paris, Belin, 2010

Jean Starobinski, Les enchanteresses, Paris, Seuil, 2005

Linda Phyllis Austen and Inna Naroditskaya, Music of the Sirens, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2006

Enrica Prucchietti, Le origini occulte della musica, volume III, il canto delle sirene da Madonna a Lady Gaga, Uno Editori, 2015

Dinko Fabris, Partenope da Regina a Sirena, Cafagna editore, Barletta 2016.