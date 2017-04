La véritable histoire du compositeur tchèque Josef Mysliveček, par Mélanie Traversier

En compagnie de...

... Mélanie Traversier, ancienne élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, professeur agrégée d’histoire, elle est actuellement Maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université de Lille III et membre de l’Institut universitaire de France. Depuis sa thèse consacrée à Gouverner l’opéra. Une histoire politique de l’opéra à Naples (1767-1815), Rome, EFR, 2009, elle a consacré de nombreux travaux à l’histoire politique et culturelle de l'Europe des Lumières, avec une attention toute particulière à l’étude du marché de la musique, des sensibilités et du genre, ainsi qu'aux circulations musicales.

Elle vient d'achever un essai consacré à la reine Marie-Caroline de Naples, accompagné de l'édition de son journal, à paraître le 20 avril 2017 chez Champ Vallon sous le titre : Le journal d'une reine. Marie-Caroline de Naples dans l'Italie des Lumières. Elle est également comédienne et s'est notamment produite, lors du dernier Festival de Grignan (juillet 2016), dans une adaptation théâtrale de la correspondance entre Jean-Jacques Rousseau et une jeune parisienne inconnue.

Programmation musicale

Certains extraits musicaux sont tirés du docu-fiction de Petr Vaclav, qui retrace la vie du compositeur autour de son œuvre L'Olimpiade, recréée par Vaclav Luks.

♫ Josef Mysliveček

L’Olimpiade : Acte II, aria Argene « Che non mi disse un dí »

Sophie Harmsen, Argene ; Orchestre Collegium 1704, dir. Vaclav Luks

Extrait du film Confessions d'un disparu

♫ Josef Mysliveček

Il Demofoonte

L’Orfeo Barockorchester, dir. Michi Gaigg

CPO

♫ Josef Mysliveček

Romolo ed Ersilia

L’Orfeo Barockorchester, dir. Michi Gaigg

CPO

♫ Johann Adolf Hasse

Sinfonia en sol majeur, pour deux flûtes, deux violons et basse continue

Laurence Dean et Christina Ahrens-Dean, flutes ; Ensemble instrumental de la cour de Hanovre

CHRISTOPHORUS

♫ Josef Mysliveček

L’Olimpiade : Acte II, scène 8 : Air de Megacle « Se cerca se dice »

Raffaella Milanesi ; Orchestre Collegium 1704, dir. Vaclav Luks

Extrait du film Confessions d'un disparu

♫ Josef Mysliveček

L’Olimpiade : Acte III, scène 6 : Air d’Aminta « Som qual per mare ignoto »

Krystian Adam, Aminta ; Orchestre Collegium 1704, dir. Vaclav Luks

Extrait du film Confessions d'un disparu

Bibliographie

Erich Steinhard et Vladimir Helfer, Histoire de la musique dans la république tchécoslovaque, Orbis, Prague, 1936

Wolfgang Amadeus Mozart (textes) ; Geneviève Geffray (préface et traduction), Mozart - Correspondance complète, Flammarion, Paris, 2011

Pour aller plus loin

