La musique du Paris ouvrier, par Maurizio Gribaudi

En compagnie de...

... Maurizio Gribaudi, historien et démographe, il est membre du Laboratoire de démographie et d’Histoire Sociale de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. Il a développé un nombre important d’études sur la formation des groupes sociaux en milieu urbain. Après avoir travaillé sur les mouvements démographiques et migratoires entre ville et campagne (dans le nord de l’Italie et en Région Parisienne), il a récemment concentré ses recherches sur la formation des dynamiques physiques et sociales de la ville de Paris et de la France depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Il est co-responsable, avec Marc Barthelemy (CEA) et Julien Perret (IGN) du projet GeoHistoricalData.

Programmation musicale

♫ Gustave Charpentier

Louise

Ambrosian Chorus, New Philharmonia Orchestra, dir. Georges Prêtre

SONY CLASSICAL

♫ Pierre Dupont

Le chant des ouvriers

Chorale populaire de Paris, Raymond Souplex

CHANT DU MONDE

♫ Casimir Delavigne

La parisienne

Chorale populaire de Paris

CHANT DU MONDE

♫ Hector Berlioz

Symphonie funèbre et triomphale : Oraison funèbre

Orchestre symphonique de Londres, dir. Colin Davis

PHILIPS

♫ Claude Rouget de Lisle

La marseillaise des cotillons

Germaine Montero, Monique Rollin

CHANT DU MONDE

♫ Claude Duneton

Le grain de sable

Claude Duneton, chant ; Roger Le Sourd, piano

EDITIONS EPONYMES

♫ Emile Debraux

Te souviens-tu

Eric Amado

CHANT DU MONDE

Bibliographie

Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), Editions la Découverte, Paris, 2014

Hélène MILLOT, La poésie populaire en France au 19è siècle : théories, pratiques et réception. Du Lérot, 2005

Michele Toss, Dissidence, Le bord de l’eau, Novembre 2011

Ralph P. LOCKE, Les Saint-Simoniens et la musique. L'édition populaire, 1992

Marie Véronique GAUTHIER, Chanson, sociabilité et grivoiserie au 19ème siècle, Aubier, 1992

France VERNILLAT, Pierre BARBIER, Histoire de France par les chansons : La Restauration, Gallimard 1958

Claude Duneton, Histoire de la chanson française : De 1780 à 1860, Seuil, 1998