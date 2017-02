Fantasio d’Offenbach sous le sceau de la guerre franco-prussienne, par Jean-Claude Yon

En compagnie de...

... Jean-Claude Yon, professeur à l'Institut d'études culturelles et internationales (IECI) et Directeur du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC) à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ses recherches se centrent sur le XIXe siècle, et notamment sur l'histoire culturelle et sociale en Europe. Plus spécifiquement, il travaille actuellement sur l'histoire des usages sociaux dans les lieux de spectacle et histoire de la diffusion du répertoire offenbachien dans le monde lusophone. Il publie en 2010 une biographie sur Jacques Offenbach (éditions Gallimard).

Programmation musicale

♫ Jacques Offenbach

Fantasio : Ouverture

Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon,Jérôme Pernoo, dir. Friedemann Layer

Enregistré le 18 juillet 2015 à l’Opéra Berlioz de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France et Montpellier

♫ Jacques Offenbach

La Chanson de Fortunio

Yvonne Printemps

MARIANNE MELODIE

♫ Jacques Offenbach

Robinson Crusoé

Chœur et Orchestre philharmonique de Radio France, dirigés par Robert Marty

Enregistré le 26 mars 1980, au Théâtre des Champs Élysées

♫ Jacques Offenbach

Les fées du Rhin : Ouverture

Les musiciens du Louvre, Jérôme Pernoo, dirigés par Marc Minkowski

ARCHIV PRODUKTION

♫ Jacques Offenbach

Fantasio : Ballade à la lune

Marianne Crebassa, Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon, dir. Friedemann Layer

Enregistré le 18 juillet 2015 à l’Opéra Berlioz de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France et Montpellier

♫ Jacques Offenbach

Fantasio : Air d’Elsbeth

Marie-Eve Munger, Elsa Lambert

Enregistré en mars 2016 à l'auditorium de la Bibliothèque nationale de France-François Mitterrand.

♫ Jacques Offenbach

Fantasio : Quintette et final de l’acte II

Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon, dir. Friedemann Layer

Enregistré le 18 juillet 2015 à l’Opéra Berlioz de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France et Montpellier

