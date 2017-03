Ensorceleuses ou catins ? De la représentation des femmes en musique, par Fanny Bugnon

En compagnie de...

... Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en en histoire et études sur le genre à l’Université Rennes 2. Elle est l'une des co-commissaires de l'exposition "Présumées coupables 14e-20e siècle" qui se tient à l'Hôtel de Soubise à Paris jusqu'au 27 mars 2017.

Elle publie en 2015 Les"Amazones de la terreur". Sur la violence politique des femmes, de la Fraction Armée rouge à Action directe, chez Payot.

Exposition "Présumées coupables", Du 30 novembre 2016 au 27 mars 2017 : Site de Paris - Hôtel de Soubise

Programmation musicale

♫ Georges Brassens

La tondue

Georges Brassens, chant ; Pierre Nicolas, contrebasse ; Barthélémy Rosso, guitare

PHILIPS

♫ Giuseppe Verdi

Extrait de Macbeth

Ambrosian Opera Chorus, Pilarmonia New Orchestra, dir. Riccardo Muti

EMI

♫ Alessandro Scarlatti

Cain ou le premier homicide

Akademie fur alte musik de Berlin, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi

♫ Arthur Honegger

Jeanne au bucher : « J’accepte cette flamme » Scène 11

Marthe Keller, Jeanne ; Chœur et Orchestre National de France, dir. Seiji Ozawa

Deutsche Grammophon

♫ Jean-Baptiste Lully (partition) / Philippe Quinault ( livret)

Thésée : « Ce vase par mes soins » Air entre Médée et le Roy

Laura Podwell, Médée ; Orchestre du festival de musique ancienne de Boston, dir. Stephen Subbs

CPO

♫ Vincenzo Bellini

Norma « Dormono entrambi » Acte II, scène 1

Jane Eaglen, soprano ; Orchestre du Mai Florenti, dir. Riccardo Muti

EMI

♫ Jean-Baptiste Clément et Pierre Dupont

La semaine sanglante

Germaine Montero, chant ; Bruno Lorenzoni, accordéon

Chant du Monde

♫ Georges Moustaki

Moi je me balance

Barbara, chant

Hortensia

